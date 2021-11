Beautiful Anticipazioni Americane: Tra Brooke e Deacon è di nuovo passione?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che la Logan e lo Sharpe potrebbero tornare insieme!

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke sono tornati insieme! Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che, incredibilmente, questa coppia affronterà un altro momento di crisi... a causa di Deacon!

Beautiful Anticipazioni Americane: Il ritorno di Deacon Sharpe

Mentre noi vediamo Brooke che, finalmente, torna tra le braccia di Ridge, il quale si è lasciato una volta per tutte alle spalle Shauna, i telespettatori americani la stanno vedendo iniziare a pensare ad un altro uomo... Di chi si tratta? Del padre di sua figlia Hope, Deacon! Quest'ultimo ha appena rimesso piede a Los Angeles e, a quanto pare, lo Sharpe non ha mai dimenticato la donna, né la Logan ha mai dimenticato lui. Che Deacon fosse tornato soltanto per portare scompiglio, dopotutto, c'era da aspettarselo. Sorprendentemente, però, il suo obiettivo non è quello di minare gli equilibri degli odiati Forrester, bensì di stare accanto alla sua "bambina". Il bad boy ha un unico desiderio, ossia offrire sostegno ad Hope: dal momento in cui credeva di aver perso la sua piccola Beth, lei si è rimessa in contatto con Deacon. Quando Liam viene a saperlo, s'infuria: il suocero è pericoloso, pertanto deve stare alla larga dalla loro famiglia!

Hope non vuole rinunciare al padre, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Nel momento in cui lo Sharpe ripiomba nelle loro vite, la Logan comincia a vacillare... ed il suo rapporto con il Forrester, inevitabilmente, entrerà per l'ennesima volta in crisi. Come lo Spencer, anche lo stilista vuole che il padre di Hope mantenga le distanze: non si fida, ed ha le sue buone ragioni. In principio, la moglie la vede come Ridge, ma, un giorno dopo l'altro, cambierà idea. La madre di Beth, intanto, ci tiene a precisare che, ora che può nuovamente godere della compagnia paterna, non se ne priverà per niente al mondo. Ad Hope, infatti, Deacon è mancato, ed è persino certa che sia cambiato.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke ripensa a Deacon

Dopo aver dato avvio ad un'alleanza con Sheila, la quale, come lui, ha il desiderio di veder soccombere l'intera famiglia Forrester, lo Sharpe tornerà sui suoi passi: se procede con i suoi diabolici piani, rischia di compromettere definitivamente il suo rapporto con la figlia. Tuttavia, all'ex amante di Quinn non interessa soltanto ricostruire un legame solido con Hope, bensì addirittura con Brooke. Deacon sente di essere ancora innamorato di lei! Dal canto suo, la Logan si sente ancora in colpa per aver intrapreso anni prima una relazione amorosa con suo genero, appunto il marito di sua figlia Bridget. La nuora di Eric, però, proverà a giustificarsi con Hope dicendole che fu lo Sharpe a sedurla, approfittando della sua debolezza dell'epoca. Inoltre, Brooke ammette che non può negare di essere comunque stata felice con lui...

La proposta "indecente" di Hope a Brooke, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Ascoltando la confessione della madre, la ragazza potrebbe arrivare a farle una proposta "indecente": perché non provare a ricomporre la famiglia? La Logan senior, di sicuro, resterebbe spiazzata, ma, forse, non scarterebbe a prescindere questa opzione. Ridge, invece, è categorico: non consentirà mai e poi mai a Deacon di riavvicinarsi tanto alla consorte. Che cosa succederà? Senza ombra di dubbio, ne vedremo delle belle!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.