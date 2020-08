Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas tra la Vita e la Morte!

Anticipazioni TV

Anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Ridge incolperà Brooke della drammatica caduta di Thomas, ma Bill, Katie e Justin attribuiscono l'incidente al karma.

All'ospedale Ridge passeggia teso nei corridoi in attesa di una risposta, i medici intanto tengono sotto controllo le condizioni di Thomas, ma per ora la situazione sembra molto grave.

Ridge accusa Brooke di aver spinto Thomas intenzionalmente, prossimamente nelle puntate di Beautiful

Brooke tallona il marito insistendo sul fatto di non aver spinto Thomas volontariamente e di essere in pena per le sorti del ragazzo. Ridge fatica a crederle, è convinto che Brooke abbia voluto liberarsi di Thomas e che non si sia trattato di un semplice incidente. Brooke nega, ma poi mortificata tace quando Ridge, ormai esasperato, tuona contro di lei: "hai avuto sempre problemi con mio figlio!".

Beautiful: Bill, Justin e Katie pensano che Thomas abbia meritato quello che gli è accaduto!

Intanto alla Spencer Publication Bill, Justin e Katie discutono della questione. La Logan difende sua sorella, convinta che non farebbe mai del male a nessuno, è certa infatti che abbia semplicemente cercato di difendere Hope. Bill taglia corto dicendo che Thomas ha meritato quanto gli è accaduto, Justin concorda, certo che il Forrester sia coinvolto nella terribile morte di sua nipote Emma: dove non è arrivata la legge è intervenuto il karma, secondo il braccio destro di Bill.

Beautiful: Liam teme che Brooke finisca nei guai

Liam è sulla strada dell'ospedale, Hope ha infatti insistito per raggiungere sua madre e Ridge alla clinica. La giovane è preoccupata per l'ex, nonostante tutto il male che il Forrester ha procurato a lei e la sua famiglia. Neppure Liam vuole assistere ad un drammatico epilogo, ma la sua preoccupazione è rivolta principalmente a Brooke, teme che la suocera possa essere incolpata della morte di Thomas. Senza che neppure se ne renda conto, parole di odio escono dalla sua bocca come un fiume in piena, dice ad Hope: "spero se la cavi solo perché voglio ucciderlo con le mie mani!"

Beautiful va in onda su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.40.