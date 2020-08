Anticipazioni TV

Anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Thomas, spalle al muro, tenterà di fuggire con Hope. Ma Liam, riuscirà a salvare la Logan e raccontarle tutta la verità...

La pazzia di Thomas non ha fine e la sua fissazione per Hope, l'ha portato a compiere delle azioni davvero terribili. Ma le bugie hanno le gambe corte e la questione dello scambio di culle, ormai al centro delle dinamiche di Beautiful, è ormai svelata. Le anticipazioni americane ci hanno già rivelato che Flo racconterà a Wyatt e a Liam la verità. Lei non è la madre di Phoebe e non ha mai avuto figli. Quella bambina che Steffy stringe ormai da un anno al seno, è Beth! Ma come reagirà il Forrester nel capire che il suo rivale in amore, ha scoperto tutto? Ovviamente cercando di fuggire con Hope!

Beautiful: Una chiamata interrompe la prima notte di nozze di Thomas e Hope

Anticipazioni americane della soap rivelano che una chiamata interromperà la luna di miele di Thomas e Hope. I due sono nella loro stanza d'albergo, pronti per una romantica notte d'amore. La Logan è ormai convinta, il Forrester è impaziente. Il matrimonio sta dunque per essere consumato, quando squilla un cellulare...

Beautiful: Douglas informa Thomas, la verità è stata svelata!

È Douglas, la chiamata non può essere ignorata. Il bambino, dall'altro capo del filo, informa il papà che la verità su Beth è ormai venuta fuori. Thomas, è furioso, devono partire subito, Hope teme sia accaduto qualcosa al piccolo e continua a chiedere spiegazioni, ma il marito le grida di muoversi. Devono andarsene, chiamerà subito un elicottero che li raggiungerà alla Forrester Creations. La ragazza è confusa, perché devono fuggire? E Douglas? Cosa è successo a Douglas?

Thomas tenta di portare via Hope, Liam lo ferma! Prossimamente nelle puntate di Beautiful

Alla Forrester Creations, Thomas chiama Flo e scopre che quanto gli ha detto Douglas corrisponde al vero. Liam ha scoperto la verità e sta correndo da loro per riprendersi Hope. Lui però non lo permetterà... deve portare via sua moglie! La Logan oppone resistenza, pretende delle spiegazioni o non salirà su quell'aereo. Passano i minuti, Thomas è andato sul tetto per organizzare la partenza, quando Liam irrompe nella stanza in cui Hope, combattuta sul da farsi, sta aspettando Thomas. Liam chiude a chiave la porta e comincia il a parlare...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.