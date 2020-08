Anticipazioni TV

Anticipazioni americane di Beautiful rivelano che presto assisteremo al tragico epilogo della complessa vicenda dello scambio di culle: Reese e Flo avranno la loro punizione, Thomas invece...

La vicenda dello scambio di culle che tanta sofferenza ha procurato alla sue vittime - Hope, Liam, Steffy, Douglas - sembra ormai giunta al termine. Presto scopriremo quale sorte toccherà agli autori di questo terribile crimine, in particolare Flo e Thomas. Vi abbiamo già parlato della "pena" inflitta da Ridge e Brooke a Zoe e Xander: i due ragazzi non sono stati denunciati, ma lo stilista ha intimato loro di non mettere più piede alla Forrester. Più grave la situazione di Reese, intercettato dalla polizia inglese è subito stato tratto in arresto.

Beautiful: Flo finisce in carcere!

Ora è il turno di Flo, mentre Thomas resta nascosto a casa di Vinny, Flo torna a villa Forrester per chiedere il perdono di Hope. La Logan però non ne vuole sapere, anzi, è convinta che "la bastarda di suo zio Storm" debba pagarla cara. Ridge ha infatti già informato Sanchez e il poliziotto è subito intervenuto per arrestare Flo con l'accusa di sequestro di persona e truffa.

Beautiful: Douglas dice a Thomas dove trovare Hope, vuole che le chieda perdono!

Più lunga ed intrigata la storia di Thomas, il ragazzo, consumato dalla rabbia dopo aver ricevuto la telefonata di Hope che lo ha informato dell'annullamento del matrimonio, se la prende con quel "moccioso che ha rovinato il suo piano", Douglas. Riuscito pericolosamente a convincere la babysitter a portargli il figlio a casa di Vinny, Thomas lascia i fan con il fiato sospeso. Il Forrester è infatti furioso con il piccolo e la sua follia potrebbe spingerlo a compiere un gesto violento, fortunatamente uno sprazzo di lucidità attraverserà la mente del folle Thomas e Douglas sarà salvo. L'ingenuità del bambino riuscirà a commuovere anche il cinico Forrester, il piccolo è infatti certo che il papà non sia cattivo e che Hope lo perdonerà. E' per questo che gli dirà dove poter trovare la Logan...

Brooke spinge Thomas giù dalla scogliera! Prossimamente nella Puntate di Beautiful

Steffy non c'è e Hope è andata alla casa sulla scogliera a recuperare le cose di Beth. E' qui che verrà raggiunta da Thomas e, fortunatamente, anche da Ridge e Brooke che, informati dalla babysitter, sono riusciti a rintracciare Douglas e a scoprire le intenzioni di Thomas. Brooke giungerà alla casa sulla scogliera giusto in tempo per fermare il figlio di Ridge: Thomas stringe i polsi di Hope sul bordo della scogliera, la Logan senior tenta di liberarla, tra Thomas e la matrigna c'è una colluttazione e Brooke spinge Thomas giù dal dirupo. E' la fine di questa drammatica vicenda!

Beautiful va in onda su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.40.