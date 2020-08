Anticipazioni TV

Anticipazioni Americane di Beautiful rivelano che mentre tutti festeggiano il "ritorno" a casa della piccola Beth, Thomas trama di riprendersi Hope e non permetterà a nessuno di fermarlo...

Vi avevamo già raccontato dell'epilogo dolce-amaro della storyline dello scambio di culle. Dopo una serie infinita di crudeli inganni Thomas è stato smascherato, a rivelare la verità a Hope ci ha pensato il piccolo Douglas. La ragazza e Liam hanno dunque potuto riabbracciare la loro Beth e riunire la famiglia divisa dalla menzogna. Qualcuno però non riesce a condividere la felicità della coppia, Steffy infatti, è uscita distrutta da questa storia e con lei anche Ridge che, deluso dal comportamento di Thomas, sente tutto il peso del fallimento. Ma cosa ne è stato del Forrester Junior? Il giovane, in fuga da giorni, ha trovato ospitalità da Vincent, lo spacciatore e amico che gli ha venduto la droga con cui poche settimane prima ha messo KO Liam, spingendolo ad andare a letto con Steffy. Ma andiamo per gradi:

Beautiful: Steffy soffre per la perdita di Phoebe

Liam è stato l’unico a credere al piccolo Douglas e grazie alla fiducia riposta nelle parole del bambino, lo Spencer è riuscito a scoprire tutta la verità: Phoebe è Beth! Dopo aver ottenuto conferma da Flo, ormai stanca di mentire, Liam è corso ad avvertire Hope e ha avuto un duro scontro con Thomas. Il Forrester ha infatti tentato di convincere la Logan, ma lei non gli ha creduto, costringendo il folle figlio di Ridge a lasciare Los Angeles da solo. Finalmente insieme, Hope e Liam, sono corsi alla casa sulla scogliera per riabbracciare la bambina, pronti a vivere come una vera famiglia. Ma qualcuno non riesce proprio a condividere la felicità della coppia. Mentre infatti Liam e Hope vedono finalmente i loro desideri realizzarsi, i sogni di Steffy vengono distrutti. La ragazza non è riuscita ad accettare l'idea di perdere la sua piccola Phoebe, è dovuto intervenire Ridge per calmarla. Purtroppo, riconsegnare la bambina alla sua legittima madre, è stato un gesto dovuto e inevitabile...

Beautiful: Douglas contro Thomas: “Papà è cattivo“

Intanto Douglas è traumatizzato dalla vicenda, il bambino teme infatti l’ira del padre, ha paura che Thomas se la prenda con lui per non aver mantenuto il suo segreto. Ridge è Brooke hanno però cercato di rasserenarlo, assicurandogli di essere nel giusto. Il bambino, ancora arrabbiato con il papà, ha trovato così il coraggio di rivelare i suoi sentimenti nei confronti di Thomas: “Papà è cattivo“.

Thomas mostra chiari segni di squilibrio, prossimamente nella Puntate di Beautiful

Ciò che però Douglas non sa e che forse tutti gli altri stanno ignorando in questo momento, è che Thomas non è solo cattivo ma anche folle. Mentre a casa di Eric Forrester si festeggia l'arrivo della piccola Beth infatti, Thomas nascosto a casa di Vincent Walker, amico del Forrester nonché spacciatore di fiducia, mostra chiari segni di squilibrio. Inutili sembrano gli sforzi di Walker per calmarlo, Thomas è ormai perso in un pericoloso delirio: sbraita, recrimina e ignora le numerose chiamate del padre. Continua ad urlare disperato "Ormai è tutto perduto!" e se la prende con Hope accusandola di essere stata una cieca egoista: "Sono stato l'unico ad avergli dato una famiglia e la possibilità di essere madre". Ormai fuori di senno se la prende anche con la povera Beth, sottolineando come tutti si preoccupino di questa "maledetta bambina" e non della nipotina, Kelly.

Beautiful: Thomas medita di riprendersi Hope

Che il giovane riveda nella vicenda quanto accaduto anni prima con Rick?

Ricordiamo infatti che Brooke, nel raccontare a Flo del passato del Forrester, ha spiegato che Thomas ha sofferto molto l'arrivo di Rick e che è stato allora che il giovane ha iniziato a dare i primi segni di squilibrio. Thomas sembra infatti non capire la gravità della situazione ed è convinto che, ottenendo da Hope la possibilità di chiarirsi, tutto tornerebbe al suo posto. E’ così certo da continuare a gridare: “Hope è mia!”. Quale sarà dunque il suo folle piano per riprendersi la Logan?

Beautiful va in onda su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.40.