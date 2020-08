Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas fugge, Hope ha scoperto la verità!

Anticipazioni TV

Anticipazioni americane di Beautiful rivelano la verità è ormai stata svelata. Il Forrester ha le spalle al muro e Liam ha tutta l'intenzione di riprendersi Hope!

Per Liam e Thomas è il momento della resa dei conti. Come ci rivelano le anticipazioni americane, lo Spencer ha scoperto che Phoebe è in realtà Beth e che Flo – spinta dal Forrester – ha raccontato una bugia sulla sua gravidanza. Ma ora il figlio di Bill deve informare Hope di quanto scoperto e allontanare per sempre dalla vita della Logan, l'uomo che ha architettato tutta questa messinscena.

Liam rivela a Hope che Beth è viva, prossimamente nelle Puntate di Beautiful

Gli spoiler proveniente dagli Stati Uniti ci hanno già rivelato dell'incontro tra Flo, Wyatt e Liam, in cui gli Spencer hanno scoperto che la ragazza non è la madre di Beth e che non ha mai neanche partorito. Liam, aggiungono, correrà quindi alla Forrester Creations dove sa che sono arrivati Hope e Thomas, “fuggiti” dalla luna di miele dopo aver parlato con Douglas al telefono.

Beautiful: Thomas cerca di convincere Hope che Liam è un bugiardo!

Liam, finalmente faccia a faccia con la sua ex moglie, chiuderà a chiave la porta dello studio per impedire che il Forrester entri nella stanza e racconterà alla ragazza quanto rivelato da Flo supplicandola di non partire e di seguirlo a casa di Steffy. Hope sta per rispondere quando Thomas irromperà nella stanza, furioso. Il giovane sa che Liam, in sua assenza, ha rivelato a Hope la verità ma tenterà il tutto e per tutto per allontanare il suo rivale dalla moglie.

Beautiful: Thomas fugge, Hope va a riprendersi Beth...

I due ragazzi finiranno alle mani e sarà la Logan a doverli separare, spaventata per la situazione che si sta creando davanti ai suoi occhi. Il Forrester la trascinerà sul tetto, dove li aspetta un elicottero, pronto a partire lontano da Los Angeles. Ma Hope non sembrerà più credere al marito e gli griderà di non sapere più chi è. Thomas la lascerà a terra, scappando da lei e dalle bugie che ha raccontato. Liam e la giovane madre della sua bambina – che è viva ed è sempre stata tra loro - si abbracceranno, felici di essere nuovamente una famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.