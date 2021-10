Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas dimentica per sempre Hope. Ecco chi sarà la sua nuova partner...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che il giovane Forrester è finalmente pronto a lasciarsi la bella Logan alle spalle... grazie ad una ragazza!

Nelle puntate italiane di Beautiful Thomas è preoccupato per Steffy, la quale ha sviluppato una grave dipendenza dagli antidolorifici. Lo stilista, però, ha anche altro a cui pensare, o meglio qualcun altro: Hope. Il Forrester non ha mia smesso di amare follemente la figlia di Brooke. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che ben presto il ragazzo potrebbe mettere gli occhi su Paris, la sorella di Zoe appena arrivata a Los Angeles!

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas e Paris saranno una nuova coppia?

Mentre noi vediamo Thomas occuparsi di Steffy, ed essere ancora innamorato di Hope, i telespettatori americani lo stanno vedendo lascarsi un giorno dopo l'altro sempre più alle spalle la figlia di Brooke. Il destino del giovane starebbe infatti per incrociarsi con quello di Paris, la sorella di Zoe. La ragazza, una volta giunta a Los Angeles, attirerà l'attenzione di parecchi uomini, tra cui proprio quella del Forrester!

Thomas ama ancora Hope, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

La Buckingham, però, metterà prima gli occhi su Zende, e poi sul dottor Finn, benché il medico sia sposato - e per giunta con il capo della ragazza, Steffy -. Thomas, invece, continuerà a sostenere di amare ancora la Logan junior, ma, stavolta, in modo sano: è felice di vederla accanto di Liam. Il ragazzo aveva dato persino una mano allo Spencer ad uscire di prigione, quando si era costituito perché erroneamente convinto di aver investito ed ucciso Vinny. Dunque, come è possibile che il Forrester e Paris, alla luce di tutto ciò, alla fine decideranno di darsi una chance?

Beautiful Anticipazioni Americane: Parla l'attore che interpreta Thomas

L'attore che - dal 2019 - interpreta il figlio di Ridge, Matthew Atkinson, ha incontrato virtualmente le fan sul canale YouTube ufficiale della soap, di recente. Stando a quanto ha fatto intendere nel corso della chiacchierata, al momento non ci sarebbe nessun nuovo amore all'orizzonte per il suo personaggio. Inoltre, l'attore ha anche dichiarato che, in caso, gli piacerebbe rivederlo al fianco di Sally Spectra, la persona che, a parer suo, è più compatibile con lui.

Il triangolo amoroso, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

A dispetto di quanto si potrebbe ipotizzare, prese in considerazione tutte queste informazioni, il triangolo amoroso tra Paris, Zende e Thomas ci sarà eccome. Nonostante la sorella di Zoe sia finita a letto con il primo, andrà a vivere con il secondo! La Buckingham non riesce a trovare un posto in cui stare, non potendo permettersi un affitto, rifiuta la proposta di convivenza di Zende e accetta invece l'aiuto offertole dal Thomas. L'interesse di quest'ultimo per la new entry è palese... ma chissà se lo stilista diventerà ossessionato da Paris così come lo era da Hope?

