Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy accusa Thomas di averle rovinato la vita!

Steffy è furiosa con suo fratello e non è pronta a perdonarlo per quello che ha fatto. A causa delle sue bugie, la sua vita è rovinata!

La vicenda dello scambio di culle ha ferito nel profondo la famiglia Forrester - Logan. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che mentre Ridge assicurerà al figlio il suo sostegno, sebbene sia arrabbiato e amareggiato per quanto successo, Steffy accuserà il fratello di averle rovinato la vita. La ragazza è stata infatti costretta a rinunciare a Phoebe, la bambina che si è scoperto essere Beth, la figlia di Hope e Liam.

Ridge dà il suo sostegno a Thomas nelle puntate Americane di Beautiful

Ridge è in ansia per suo figlio e ha già dimostrato di essere in grado di rinnegare ogni cosa per il bene dei suoi "bambini". Tra queste cose c'è persino Brooke, la responsabile dell'incidente di Thomas. Lo stilista, sebbene rammaricato e amareggiato per quanto successo, ha promesso al suo giovane rampollo di non abbandonarlo mai e di stargli per sempre vicino. Il ragazzo sarà grato al padre per questo bellissimo gesto ma dovrà affrontare la furia di un altro componente della sua famiglia: Steffy!

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas riceve la visita di Steffy

Ridge assicurerà a Thomas che tutto andrà bene, dovrà fare ammenda, ma non lo farà dalla prigione. Poi lascerà la clinica per raggiungere il detective Sanchez, mentre Thomas verrà sorpreso dall'arrivo di Steffy. La Forrester entrerà nella stanza e il fratello, incredulo, la ringrazierà per essere venuta. L'arrivo della Forrester non è però portatore di belle notizie. La ragazza infatti imporrà il silenzio al fratello e gli rivelerà prima di aver provato angoscia e ansia nella scoprire della sua caduta dalla scogliera, poi gli rivelerà di non avergli fatto visita prima perché voleva essere certa che lui stesse bene per potergli finalmente sfogare contro tutto la sua rabbia.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy accusa Thomas di averle distrutto la vita

Thomas proverà a protestare dicendo di aver sbagliato, ma di averlo fatto solo per amore e nel vano tentativo di sistemare le loro famiglie. Steffy, furiosa, non accetterà neanche di ascoltarlo e lo accuserà di essere malato. Il ragazzo cercherà di chiederle perdono ma la bella stilista, più che mai convinta delle sue parole, gli urlerà in faccia tutta la sua rabbia recriminando al fratello, in ordine, di aver visto Hope soffrire e di non aver fatto nulla, di aver utilizzato il piccolo Douglas come esca, di aver distrutto la vita delle sue figlie. Per causa sua Kelly continua a cercare sua sorella e a domandarsi perché il suo papà non sia più li con loro. La bella figlia di Ridge concluderà il suo sfogo con queste dure parole: "Non ti perdonerò mai. Mi hai tradito", e ancora: "Hai attraversato un confine dal quale non si può più tornare indietro, andremo tutti avanti senza di te".

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 13.40.