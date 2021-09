Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila verrà uccisa?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che la Dark Lady potrebbe ben presto fare una brutta fine!

Nelle puntate italiane di Beautiful Steffy, in seguito all'incidente, non sta affrontando un periodo facile, anche se c'è il dottor Finn a prendersi cura di lei. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che quest'ultimo la salverà, la sposerà e la renderà per la seconda volta madre... ma, ben presto, le causerà un altro gran bel problema: la terribile Sheila Carter è la mamma biologica! Quest'ultima, infatti, sta per tornare... probabilmente, però, non per restare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila Carter è tornata!

Mentre noi vediamo la figlia di Ridge sull'orlo del precipizio, i telespettatori americani l'hanno già vista riprendersi... e finire nuovamente nei guai. La Dark Lady di Beautiful, Sheila Carter, sta per tornare. Tuttavia, a quanto pare, la sua permanenza non soltanto non sarebbe destinata a durare, ma la sua uscita di scena potrebbe persino essere sconvolgente! Steffy, dopo aver scoperto che la madre biologica del suo nuovo marito, il dottor Finn, è proprio la donna la cui pessima fama la precede, si sente tradita da lui. In particolar modo, ciò che spaventa la giovane è che Sheila possa interferire con la vita del loro bambino; il medico, però, promette alla Forrester che non permetterà alla mamma di avvicinarsi alla loro famiglia!

Steffy furiosa con Finn per Sheila, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Tuttavia, il padre di Finn, Jack, ricattato dalla Carter, convincerà il figlio a fare il contrario. Infatti, rientrata da un breve viaggio di lavoro, l'amministratore delegato della Forrester Creations si ritroverà davanti ad una scena che la sconvolgerà: il consorte è in compagnia dei genitori, e la madre sta tenendo in braccio la creatura, Hayes. Ovviamente, Steffy va su tutte le furie, perché, secondo lei, lui ha messo in pericolo il loro bambino. Ciò potrebbe persino causare la fine del matrimonio appena celebrato tra i due ragazzi!

Beautiful Anticipazioni Americane: Anche il matrimonio di Jack e Li Finnegan è a rischio!

D'altro canto, questa coppia potrebbe non essere l'unica ad essere minacciata dalla presenza di Sheila. Jack Finnegan non è il papà adottivo del dottore, bensì il padre biologico, e sono anni che mantiene il segreto... segreto che la donna conosce. Così, quest'ultima tiene l'uomo sotto scacco, minacciandolo di rivelarlo alla moglie, Li. Dunque, Jack non può fare a meno di trasformarsi nel burattino della Carter. La mamma adottiva di Finn, non sapendo che il coniuge viene manipolato, se la prende con lui quando scoprE che per colpa sua il figlio e la Forrester rischiano di lasciarsi: anche il loro matrimonio è in crisi!

Shelia muore, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

La Dark Lady di Beautiful, però, stavolta potrebbe restare uccisa dai suoi stessi loschi piani. Dopo il caso di omicidio/suicidio di Vinny Walker, Los Angeles si sta nuovamente per tingere di rosso? Con alte probabilità, Sheila uscirà di scena definitivamente, morendo per mano di qualcuno che la ucciderà! Ma chi si sporcherà le mani con il suo sangue? Non sarà per niente facile individuare il killer, dato che sono innumerevoli coloro i quali hanno un movente per farla fuori. Tra gli indiziati potrebbe inoltre spuntare il nome di un personaggio caratterizzato da una forte instabilità che, dopo un periodo di assenza, starebbe per tornare...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.