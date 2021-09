Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila o Steffy? Finn sceglie sua moglie!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che il primo scontro tra la Dark Lady e la bella Forrester viene vinto da quest'ultima... ma ce ne sarà ben presto un secondo!

Nelle puntate italiane di Beautiful Steffy, in seguito all'incidente, non sta affrontando un periodo facile, anche se c'è il dottor Finn a prendersi cura di lei. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che quest'ultimo la salverà, la sposerà e la renderà per la seconda volta madre... ma, ben presto, le causerà un altro gran bel problema: la terribile Sheila Carter è la mamma biologica! Quest'ultima, infatti, sta per tornare... per portare un bel po' di scompiglio nella vita del figlio, della nuora e del nipotino!

Beautiful Anticipazioni Americane: Tra Sheila e Steffy è guerra!

Mentre noi vediamo la figlia di Ridge sull'orlo del precipizio, i telespettatori americani l'hanno già vista riprendersi... e finire nuovamente nei guai. Sheila Carter sta per tornare, e tra lei e Steffy sarà subito guerra. Infatti, rispettivamente la madre e la moglie del dottor Finn si contendono il primo posto nel cuore di quest'ultimo. Chi la spunterà? La donna non ha alcuna intenzione di rinunciare al figlio appena ritrovato, così come al nipotino, Hayes; al tempo stesso, la giovane non ha alcuna intenzione di permettere alla Carter di avvicinarsi eccessivamente alla sua famiglia, e soprattutto al suo bambino.

Il diabolico piano di Sheila, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Pur di far sì che alla fine il medico stesse dalla sua parte, la storica Dark Lady di Beautiful, famosa per le sue malefatte ed i suoi inganni, inscena un malore. Nonostante il suo piano stesse funzionando all'inizio, tanto che John era sempre più vicino alla povera madre (fintamente) malata e sempre più lontano dalla moglie, accusata da Sheila di averle causato quel malore, ben presto il ragazzo la smaschera. Le analisi dimostrano inconfutabilmente che la donna gode di ottima salute.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn allontana Sheila

Così, Finn decide di mettere la parola fine al suo rapporto con la Carter. A quanto pare, il primo round tra le due vede trionfare la più giovane. D'altra parte, ormai al medico è chiaro che la mamma è pericolosa. Ovviamente, Sheila non è disposta ad accettare silentemente questa scelta di John. A tal proposito, l'attore che veste i panni del marito della Forrester, Tanner Novlan, ha dichiarato in una recente intervista:

Per Finn la sua famiglia con Steffy rappresenta una priorità. Quanto accaduto in ospedale gli ha permesso di vedere Sheila sotto una prospettiva diversa. Certo, ci saranno sempre dei sentimenti nei confronti della madre naturale e Finn sogna una realtà alternativa dove potrebbe soddisfare l’esigenza di conoscerla, ma vuole difendere la sua famiglia e, se Sheila dovesse tornare alla ribalta, è deciso a contrattaccare, perché il rischio è quello di perdere tutto.

Paris ha messo gli occhi su Finn, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Steffy e Finn sono convinti che, ormai, il problema Sheila sia archiviato... ma non è così. In più, all'orizzonte di problema ce n'è un altro, ed è rappresentato dalla sorella di Zoe, Paris, la quale, ad un certo punto, non farà altro che fantasticare sul bel dottore... Che cosa farà, allora, la fanciulla? Lascerà l'abitazione della coppia, rendendosi conto di provare qualcosa per John, oppure approfitterà di vivere in casa sua per avvicinarsi a lui?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.