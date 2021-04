Beautiful Anticipazioni Americane: Sally è malata. Wyatt rinuncerà a Flo per starle accanto?

Anticipazioni TV

Anticipazioni della soap proveniente dall'America rivelano che presto vedremo Wyatt costretto a ripensare alla sua decisione di lasciare Sally, la poverina infatti scoprirà di avere un male incurabile...

Le Puntate italiane di Beautiful in onda questa settimana si concentrano sulla drammatica rottura tra Sally e Wyatt, l'ennesima, causata da Flo. un triangolo amoroso che va avanti da tempo e che ora sembra giunto al termine con la scelta di Wyatt e la vittoria di Flo sulla Spectra. Scopriamo come sono andate le cose e, grazie alle anticipazioni provenienti dall'America, anche quale sarà la risposta di Sally, che con tenacia proverà a non arrendersi.

Beautiful: Flo o Sally? Il triangolo amoroso sembra ormai giunto alla fine

Dopo che il terribile segreto di Flo è venuto alla luce, Wyatt le ha detto addio, trovando nuovamente consolazione tra le braccia di Sally. Ma ancora una volta per la Spectra, si è prospettata una cocente delusione. Flo infatti, pentita e distrutta per l'allontanamento della sua famiglia, ha fatto un gesto che le ha permesso di ottenere il perdono: donare un rene a sua zia Katie. Lo Spencer è rimasto molto colpito da questo sacrificio e ha iniziato così a riavvicinarsi, spinto anche da sua madre Quinn, pronta a sabotare ancora una volta la povera Sally. La Spectra intanto, molto presa dal lavoro, non si è resa conto della crisi vissuta dal suo fidanzato, quando infatti Wyatt le ha rivelato i sentimenti che ancora prova per Flo, Sally è rimasta sorpresa e sconvolta.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sally affronta Flo

Ma questa volta la Spectra non si arrende e sfruttando le sue armi di seduzione riesce a convincere Wyatt a concedere un'occasione alla loro storia. Nel frattempo Flo, ha già iniziato a fare progetti, convinta che Wyatt sia in procinto di chiarire con Sally dicendole che la loro storia è finita. Quando infatti sente suonare alla sua porta, spera si tratti di lui, ma purtroppo - grande delusione - si troverà di fronte la Spectra: Sally ha deciso di affrontare la sua avversaria, chiarendole che questa volta non ci sono speranze per lei. Wyatt è sempre tornato e lo farà anche questa volta, insieme supereranno la crisi e Flo dovrà farsi da parte. Quale sarà l'esito di questa conversazione? Flo sarà pronta a fare un passo indietro?

Sally è malata! Prossimamente nelle Puntate Italiane della soap Beautiful

Anticipazioni rivelano che presto scopriremo che la povera Sally è gravemente malata. Non è chiaro quale sia il male che la affligge, ma vedremo la stilista parlarne con Katie e chiederle di mantenere il segreto. Nonostante il vantaggio sulla nemica - Wyatt non la lascerebbe mai sapendo del suo problema di salute - preferirà infatti non sfruttarlo. Come andrà a finire?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.