Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge VS Flo. E' guerra!

Ridge è preoccupato per Thomas e vuole vendetta contro chi ha distrutto la sua vita e quella dei suoi figli: Flo!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge, dopo l'incidente di Thomas e la dolorosa scoperta di Steffy su Beth, sarà furioso! Come era prevedibile il Forrester mediterà vendetta contro chi ha cercato di fare del male ai suoi figli e se la prenderà pesantemente con Flo. La Fulton, in carcere, riceverà intanto la visita di sua madre. Shauna informerà la figlia che tutti sono contro di loro, persino Quinn. La signora Forrester non ha accettato di aiutarla, anzi, ha preteso che Shauna lasci a sua casa immediatamente. Flo non la biasimerà; se ripensa a tutta la sofferenza procurata alla famiglia di Quinn, compreso suo figlio Wyatt, solo per codardia, non può che capire ed accettare il rifiuto della Fuller.

Shauna informa Flo che tutti sono contro di loro, nelle puntate americane della soap Beautiful

Shauna, dopo l'incontro con Quinn, raggiungerà la figlia in carcere e cercherà di consolarla, ricordandole di essere anche lei una vittima, prima manipolata da Reese poi da Thomas. Flo sarà sconvolta nell'apprendere dell'incidente che ha coinvolto il ragazzo, e ancora di più nello scoprire che dietro alla rovinosa caduta dalla scogliera del Forrester ci sia Brooke; solo in quel momento si renderà davvero conto di cosa sono capaci le Logan pur di proteggere la loro famiglia. Shauna, interromperà i suoi pensieri, pronta a rassicurarla sulle condizioni di Thomas, ma non si esimerà di sottolineare che anche lui deve pagare. La Fulton vuole insomma che anche il figlio di Ridge venga incarcerato, come merita!

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge vuole che Flo soffra per il dolore causato ai suoi figli

Ma le visite per Flo non saranno finite! La ragazza infatti si troverà faccia a faccia con Ridge! Lo stilista è furioso, crede che la ragazza sia responsabile di ciò che è accaduto a Thomas. Il Forrester non accetterà le accuse nei confronti del figlio e la rimprovererà di non aver neppure tentato di ragionare con lui. Flo, al contrario, sosterrà di averci provato ma invano. Il ragazzo l'ha infatti più volte minacciata! Nonostante questo terribile racconto, affermerà di essere felice che Thomas sia sopravvissuto, ma Ridge ovviamente non le crederà e la incalzerà ricordandole il dolore procurato a Steffy.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge accusa Flo di essere responsabile del dolore di Steffy

Ridge incalzerà Flo e le racconterà del terribile momento in cui sua figlia Steffy è stata costretta a consegnare la sua bambina e di come la poverina sia tutt'ora straziata dal dolore. La Fulton sarà senza parole; non saprà cosa dire mortificata da quanto successa! Non troverà alcuna giustificazione per quello che ha fatto. Ridge invece avrà una sola e unica consolazione: il pensiero che la responsabile delle sofferenze dei suoi figli rimarrà in carcere per molto tempo.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 13.40.