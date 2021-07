Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge si allea con Justin contro Thomas?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che l'avvocato, dopo aver colpito e rinchiuso il Forrester junior, chiede aiuto proprio al padre di quest'ultimo per far sì che Bill e Liam non escano di prigione!

Nelle puntate italiane di Beautiful, dopo il matrimonio saltato con Zoe, di Thomas si sono perse le tracce. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che il ragazzo, ben presto, tornerà ad essere uno dei protagonisti di un'altra intricata vicenda. Liam è stato arrestato per l'assassinio di Vinny Walker, e dopo di lui anche Bill è finito in manette per lo stesso motivo. In realtà, lo stilista riesce a scoprire grazie ad un filmato che l'amico si è suicidato, con l'unico obiettivo d'incastrare lo Spencer junior. Il Forrester allora raggiunge Justin per consegnargli la prova che può scagionare i suoi assistiti... peccato che all'avvocato non interessi tirarli fuori dal carcere! Il Barber punta infatti al controllo della Spencer Pubblications. Così, il braccio destro del magnate prima aggredisce e sequestra il giovane, e poi chiede addirittura aiuto a Ridge!

Beautiful Anticipazioni Americane: Justin chiude in gabbia Thomas!

Mentre noi non abbiamo più visto Thomas dal momento in cui è fuggito abbandonando Zoe all'altare, i telespettatori americani lo vedono di nuovo nell'occhio del ciclone. Il figlio di Ridge guarda il video che Vinny gli ha inviato un attimo prima di morire, ed assiste ad una scena che ha dell'incredibile: il Walker, dopo aver rintracciato la posizione di Liam, si lancia sotto l'automobile di quest'ultimo. Il Forrester, quindi, capisce che l'amico, con il suo sacrificio, voleva incastrare lo Spencer junior, facendolo finire dietro le sbarre per un omicidio mai commesso, e dare così a lui e ad Hope un'occasione per stare insieme. Lo stilista, allora, corre da Justin per consegnargli la prova che può scagionare padre e figlio. In realtà, l'avvocato non ha alcuna intenzione di mostrare il video alle autorità. Il Barber, per tappare la bocca a Thomas, lo colpisce e poi lo rinchiude in una gabbia ubicata in un seminterrato.

Justin cancella la prova che può scagionare Liam e Bill, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Il padre di Douglas, a sue spese, ha scoperto che l'avvocato ha un unico obiettivo: assicurarsi che, al processo, Bill e Liam vengano condannati. Anzitutto, Justin punta al controllo della Spencer Pubblications, ma, oltre ad essere mosso dall'ambizione, è di certo mosso anche dal rancore: è a lui che il magnete si rivolge ogniqualvolta ha bisogno che qualcuno gli risolva un problema o che qualcuno si sporchi le mani, eppure non sarà lui ad ereditare il suo impero, bensì i figli. Dunque, non essendogli mai stata data la possibilità di prendere le redini dell'azienda, il Barber ha intravisto nell'arresto dei suoi assisiti un'occasione da cogliere al volo. Tuttavia, l'avvocato non aveva considerato questo imprevisto, ossia che il Forrester fosse entrato in possesso di una prova simile, di cui chiaramente si è sbarazzato in fretta e furia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge si allea con Justin?

Hope, però, ad un certo punto si rende conto che c'è qualcosa che non va: dov'è finito Thomas? Accortasi della sparizione sospetta, la figlia di Brooke comincia ad indagare, chiedendo informazioni sullo stilista a chiunque. La Logan si ritrova a porre delle domande anche a Justin, il quale, in risposta, assume un atteggiamento piuttosto ambiguo. Convinta che l'avvocato le stia nascondendo qualcosa, decide di pedinarlo... e scopre che ha ingabbiato il Forrester ! Seppur non le costerà poca fatica, in conclusione, riuscirà a farlo uscire. Non appena torna a piede libero, il redento si reca alla prigione, dove incontra Bill e gli racconta quanto accaduto. Il Barber, d'altra parte, non è disposto ad arrendersi, e cerca sostegno in un alleato d'eccezione: Ridge. Quest'ultimo, in fondo, non ha mai smesso di odiare il magnate. Che cosa farà l'uomo? Perdonerà l'avvocato per ciò che ha fatto al primogenito pur di annientare l'acerrimo nemico?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 luglio 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.