Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge e Brooke di nuovo in crisi a causa di Deacon e Taylor!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che l'amore tra i coniugi Forrester sarà ben presto messo di nuovo alla prova...

Nelle puntate italiane di Beautiful Brooke e Ridge si godono la loro ritrovata serenità di coppia. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due dovranno fare i conti con il ritorno dei loro ex, Deacon e Taylor!

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon torna e genera il caos a Los Angeles!

Mentre noi vediamo Ridge e Brooke felici, perché Carter ha comunicato loro che le carte per il divorzio, depositate da Quinn e Shauna, sono state respinte dal tribunale, e che, quindi, sono ancora ufficialmente sposati, i telespettatori americani li stanno vedendo affrontare una nuova crisi. A Los Angeles, infatti, è da poco tornato Deacon Sharpe, il quale, al solito, ha portato scompiglio!

Hope vuole che Deacon faccia parte della sua vita, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Hope è irremovibile: il padre non va da nessuna parte. Ora che ha la possibilità di godere della compagnia di Deacon, in quanto padre ed in quanto nonno per Beth e Douglas, non ha alcuna intenzione di privarsene. Chiunque ha provato a farla ragionare, specialmente Brooke, però la ragazza è convinta che, dopo aver trascorso del tempo in carcere, l'uomo sia cambiato e, dunque, non più un pericolo per la loro famiglia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Deacon torneranno insieme?

La Logan junior, tuttavia, potrebbe aver cominciato a pensare allo Sharpe persino come al nuovo compagno della madre. La Logan senior è pienamente appagata dal suo matrimonio con lo stilista, ma non rinnega i bei momenti che, in passato, ha trascorso con l'ex genero. Ricordiamo, infatti, che la donna concepì sua figlia proprio con Deacon che, all'epoca, era il marito dell'altra sua figlia, Bridget!

Taylor alla riscossa, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Ad ogni modo, Brooke vorrebbe che Hope allontanasse lo Sharpe una volta per tutte, così come il Forrester e gli altri. Nel momento in cui capisce che se non accetterà la presenza del Bad Boy, allora dovrà fare a meno anche di quella della giovane, la bionda dagli occhi sempre languidi si rassegna all'idea... scatenando l'ira funesta del consorte! E mentre il matrimonio in questione inizia - nuovamente - a sfaldarsi a causa di Deacon, a Los Angeles torna Taylor, la quale non ha mai smesso di amare Ridge. Quest'ultimo e la Logan senior riusciranno a resistere alle due "tempeste" che stanno per abbattersi su di loro?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 dicembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.