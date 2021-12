Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge caccia di casa Hope. Bill interviene!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Ridge non vuole che Hope continui ad accogliere Deacon in casa, e, quindi, le chiede di traslocare. Bill, allora, decide di mettersi in mezzo...

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke si godono la loro ritrovata serenità di coppia. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due dovranno fare i conti con qualche altra difficoltà. Infatti, mentre Deacon continuerà a ronzare intorno a madre e figlia Logan, scatenando l'ira dello stilista e spingendolo a minacciare Hope di sfrattarla, Bill coglierà la balla al balzo per fare di nuovo la guerra all'odiato Forrester!

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon vuole ricucire il rapporto con Hope

Mentre noi vediamo Ridge e Brooke gioire dopo aver scoperto di essere ancora ufficialmente sposati, i telespettatori americani li hanno già visti dover provare a superare un altro ostacolo: Deacon Sharpe. Quest'ultimo è tornato a Los Angeles per distruggere la famiglia Forrester, e si è alleato con Sheila Carter; quando, però, Deacon ha ritrovato sua figlia, Hope, con la quale ha ripreso a sentirsi nel momento in cui lei stava affrontando il lutto per la - finta - morte di Beth, ha capito che, in verità, non voleva causarle né dispiaceri né problemi. Così, l'uomo ha iniziato ad occuparsi soltanto della ricostruzione del rapporto padre-figlia.

Liam e Ridge non gradiscono la presenza di Deacon, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Nessuno è felice di sapere che lo Sharpe sia di nuovo in circolazione, ma, di certo, Liam e Ridge sono i più preoccupati. Il primo teme che il suocero possa rappresentare una minaccia per lui, la Logan junior ed i loro bambini, Beth e Douglas: Deacon, ne ha dato ampiamente dimostrazione in passato, è imprevedibile e pericoloso. Lo stilista, invece, teme che il Bad Boy possa minare il matrimonio con Brooke. In effetti, lo Sharpe non ha ancora dimenticato la bionda dagli occhi sempre languidi...

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge pronto a mettere alla porta Hope

D'altro canto, la madre di Beth, ora che può godere della presenza del padre, non ha alcuna intenzione di privarsene per volere altrui. Il Forrester, allora, prende in mano la situazione, e la raggiunge, nel tentativo di farla ragionare. Il figlio di Eric è categorico: nel caso in cui continuerà a frequentare Deacon, dovrà traslocare. La casa in cui la Logan junior abita appartiene a Brooke, e Ridge, in veste di coniuge di quest'ultima, per tutelare il loro legame, si sente in diritto di avanzare tale richiesta.

Deacon, Brooke e Bill dalla parte di Hope, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Nel frattempo, l'ex marito di Bridget è fuori dalla porta, e sta origliando la conversazione tra i due. Lo Sharpe è sconvolto, così come Brooke: non riescono a credere che il Forrester sia arrivato a minacciare la figliastra di sfrattarla. La donna rassicura Hope, dichiarando che mai e poi mai permetterebbe al consorte di metterla alla porta. Brooke è profondamente delusa dall'atteggiamento che l'amato Ridge ha assunto nei confronti della ragazza, e nel mentre l'ex galeotto la sta corteggiando, ricordandole i vecchi tempi, quelli in cui non riuscirono a soffocare i loro impulsi, travolti dalla passione... Al tempo stesso, persino Bill interviene per prendere le difese della Logan junior: il magnate non perderà l'occasione di schierarsi contro il rivale, e dalla parte dell'ex fiamma!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 dicembre 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.