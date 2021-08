Beautiful Anticipazioni Americane: Quinn ed Eric, un matrimonio al capolinea!

Anticipazioni TV

Anticipazioni Americane di Beautiful rivelano che dopo aver pianificato il matrimonio con Shauna e la rottura con Brooke, Quinn si spingerà oltre, convincendo Ridge a confermare le promesse con la Fulton. A un passo dalle nozze però, Eric scoprirà tutto!

"Chi nasce tondo non muore quadrato", un proverbio più che mai calzante in questo caso. Eric ha dato più di un'occasione alla moglie per dimostrare di aver ormai raggiunto una certa stabilità emotiva e mentale e di aver abbandonato per sempre "il lato oscuro", ma Quinn ci è ricaduta e non si tratta della prima volta. La sua indole malvagia, il suo fare da manipolatrice e la sua mente folle, hanno continuato a guidare le azione della Signora Forrester e ora la farsa è destinata a finire. E' arrivato il momento che Quinn esca allo scoperto mostrando il suo vero volto, ogni speranza di Eric verrà cancellata...

Beautiful Anticipazioni Americane: Quinn ha manipolato Ridge e Shauna per distruggere Brooke

E' stata Quinn a tirare i fili in tutta questa faccenda del matrimonio tra Ridge e Shauna. Come un esperto mangiafuoco, ha guidato i suoi burattini. Prima Shauna: l'ha convinta a inviare un messaggio a Carter, affinché l'avvocato depositasse i documento del divorzio con Brooke, poi l'ha spinta ad approfittare dello stato di ubriachezza di Ridge per sposarlo in una cappella di Las Vegas; è stata la volta di Ridge, approfittando del momento e della fragilità del Forrester, l'ha spronato a confermare le promesse con Shauna sotto lo sguardo sconvolto di Brooke. E i suoi burattini hanno eseguito.

Eric ascolta di nascosto Quinn e Shauna, presto nelle Puntate di Beautiful in onda su Canale5

Ridge ha accettato di sposare Shauna, anzi, risposarla nel giro di 24 ore. Eric, seppur dispiaciuto per Brooke, ha messo a disposizione la sua casa per le seconde nozze di Ridge e Shauna. Tutto sembra filare secondo i piani, ma si sa nelle Soap il Colpo di Scena e dietro l'angolo: ad un passo dalle nozze Eric origlia una conversazione tra sua moglie Quinn e la sua pupilla Shauna. Tutto viene fuori.

Beautiful Anticipazioni Americane: Quinn ed Eric, matrimonio alla deriva!

Eric scopre delle manipolazioni di Quinn e mette in guardia suo figlio, in realtà già avvertito da Katie, anche lei fortunata testimone di un confronto compromettente tra le due signore. Ridge riuscirà così a salvarsi da un matrimonio trappola ed Eric aprirà gli occhi sulla perfida moglie. Passano gli anni ma le regole non cambiano, chi fa del male a Brooke finisce sempre per pagarla cara! In questo caso la pena per Quinn, sarà la tragica fine del suo matrimonio con Eric!

