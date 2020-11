Anticipazioni TV

Anticipazioni americane di Beautiful rivelano cosa vedremo presto sul piccolo schermo di Canale5: dopo aver scoperto della notte trascorsa con Ridge, Brooke va dalla Fulton per un confronto, ma le due passano dagli insulti alle mani...

E' un periodo difficile per Brooke, in guerra con Ridge per la "questione Thomas" e preoccupata per Katie, in ospedale a causa di una grave disfunzione ai reni. Lo scontro diretto con Thomas poi, è stato causa di un vero crollo nervoso, umiliata dal ragazzo che l'ha definita una strega manipolatrice è arrivata addirittura alle mani. E secondo spoiler non passerà molto prima che Brooke torni a replicare...

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas trama per mandare a monte il matrimonio di Ridge e Brooke

Thomas ha un piano per mettere fuori gioco la sua nuova nemica. Il Forrester ha infatti scoperto da Danny della notte trascorsa da suo padre in compagnia della Fulton ed è pronto a sfruttare questa informazione per distruggere il matrimonio con Brooke. Come? Semplice, corrompendo il barista del Bikini. Lo stilista prometterà a Danny una posizione da modello in cambio di una confessione.

Brooke scopre che Ridge ha trascorso la notte con Shauna, prossimamente nelle Puntate di Beautiful

Il piano funzionerà alla perfezione: il giovane, con fare falsamente ingenuo, racconterà a Brooke di quella notte in cui Ridge era ubriaco, poi continuerà dicendo "Noi... abbiamo cercato di aiutarlo". Il "Noi" metterà in allarme la Logan che insisterà per sapere a chi si riferisce, ovviamente Danny, dopo un po' di finta resistenza, vuoterà il sacco confermando la presenza di Shauna e rivelando alla Signora Forrester della notte trascorsa dalla donna con suo marito. Brooke, su tutte le furie, non solo caccerà di casa Ridge ma deciderà di affrontare Shuana.

Beautiful Anticipazioni Americane: Il duro confronto tra Brooke e Shauna

Il campanello suona, Shauna apre la porta e scopre Brooke sull'uscio, è consapevole che la donna sa di lei e Ridge, Thomas l'ha informata e si è anche detto disposto ad aiutarla nel caso volesse distruggere il matrimonio di Brooke e Ridge. Shauna ha rifiutato di allersi con il giovane Forrester, convinta di poter chiarire alla Logan la sua posizione, ma quando aprirà a porta e troverà di fronte a sè la donna, si renderà conto di non poter avere un dialogo con lei. Brooke, furiosa, le chiederà di quella notte, Shauna si giustificherà dicendo che Ridge era ubriaco e che lei non ha fatto altro che assicurarsi che stesse bene, ma Brooke tuonerà severa: "dovevi chiamarmi, sono io sua moglie". La Fulton risponderà piccata: "mi avevi appena buttata fuori di casa, credi che avrei potuto chiamarti?". Brooke allora, perderà il controllo accusando la Fulton di essere una poco di buono, una gatta morta, pronta a sedure un uomo sposato. Ma la risposta di Shuana non si farà attendere: "sei una pu***na! Sei andata a letto con tutti i Forrester e il padre di tua figlia Hope era tuo genero!". Brooke, sconvolta, la prenderà a schiaffi!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 16 al 22 novembre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40