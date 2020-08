Beautiful Anticipazioni Americane: Liam ha le prove, Flo ha mentito sulla Gravidanza!

Anticipazioni TV

Anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Douglas, nonostante gli ammonimenti di Thomas, insisterà nel dire che Phoebe è Beth! Liam allora, deciderà di indagare su Flo. La sua scoperta sarà sconvolgente...

Hope e Thomas si stanno godendo la loro luna di miele, mentre Douglas è stato affidato alle cure di Steffy e Liam. Lo Spencer è felice di accogliere il nipotino in casa perché spera di poter riprendere il discorso interrotto da Thomas. Fortunatamente, Douglas, come un po' tutti i bambini, è sordo agli ammonimenti dei genitori, quindi, nonostante il padre gli abbia raccomandato di non parlare, lui continua ad insistere che Beth è viva. Steffy, già sconvolta dall'affermazione del piccolo, inizia ad essere davvero turbata quando davanti alla culla di Phoebe, con sicurezza, indica la bambina dicendo: "E' lei Beth... Phoebe è Beth!".

Steffy sconvolta dalle parole di Douglas! Prossimamente nelle puntate di Beautiful

Steffy non vuole crederci, pensa si tratti solo di un gioco, di uno scherzo infantile, ma Liam inizia a vedere il puzzle ricomporsi pezzo per pezzo. Ripensa al distacco di Flo nei confronti di Phoebe e anche a quanto gli ha riferito Wyatt: "Flo, distrattamente, ha affermato di non aver mai avuto figli". Pronto ad andare fino in fondo chiede a Steffy le carte dell'adozione e le analizza. Poi afferra il telefono e chiama il medico che, secondo i documenti, ha seguito il parto di Flo.

Beautiful: Liam indaga e scopre che Flo ha mentito sul parto

Ed ecco arrivata la conferma: Flo ha mentito! Il dottore ha infatti negato di aver seguito il parto della signorina Fulton e ha negato anche di aver firmato i documenti dell'adozione. Liam è sconvolto, Steffy insiste che potrebbe trattarsi di un errore di trascrizione, ma Liam lo sente: Phoebe è la sua piccola Beth!

Beautiful: Liam sente una connessione speciale con Phoebe

Esiste una connessione speciale tra una madre e un figlio o tra un padre e un figlio e lui è convinto che sia stata proprio quella connessione a spingere la piccola Phoebe a farfugliare un "mamma" un attimo prima che Hope pronunciasse i voti nuziali. Quella stessa connessione gli farà sentire un "papà", proprio quando ne avrà più bisogno: Liam, con le lacrime agli occhi, stringerà la sua bambina, come fosse la prima volta, dicendole "Sì sono il tuo papà!".

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.