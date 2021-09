Beautiful Anticipazioni Americane: Liam e Hope, un ritorno dal passato mette in crisi la coppia!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che la serenità dei coniugi Spencer potrebbe ben presto venir meno a causa di un personaggio pronto a tornare e ad irrompere nelle loro vite...

Nelle puntate italiane di Beautiful Liam e Hope, in seguito a numerose vicissitudini, si stanno finalmente godendo il loro amore, e la loro famiglia, formata anche dai piccoli Beth e Douglas. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che ci sono altri problemi all'orizzonte per la coppia...

Beautiful Anticipazioni Americane: La serenità di Liam e Hope è in pericolo!

Mentre noi vediamo Liam ed Hope entusiasti per la loro famiglia riunita, i telespettatori americani li hanno già visti affrontare altre difficoltà. Ad esempio, il giovane uomo è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Vinny Walker; tuttavia, è stato poi scagionato, perché innocente. Da questo momento, lui e la moglie sono tornati a dedicarsi a pieno al loro amore, e ai loro figli... ma le cose starebbero per cambiare di nuovo, e di nuovo negativamente. Stando a quanto riportato da TvBlog, starebbe per spuntare una terza persona, pronta a frapporsi tra i due innamorati.

Un ritorno dal passato, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Non si tratterebbe di Steffy: quest'ultima è sposata con il dottor Finn, ed è diventata mamma per la seconda volta. Il famoso triangolo che ha a lungo occupato le trame della soap opera americana sembra sia acqua passata. Non si tratterebbe neanche di un personaggio già presente a Los Angeles. Si tratterebbe invece di un volto già noto che sarebbe pronto a tornare... per portare scompiglio nelle vite dei coniugi Spencer.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon oppure Caroline?

Al momento, le ipotesi maggiormente plausibili circa l'identità del suddetto personaggio sono due. La prima ha per protagonista Deacon Sharpe, il quale è uscito di scena quando è stato arrestato per il tentato omicidio di Quinn. Stiamo parlando del padre di Hope, un uomo decisamente problematico e pericoloso che, con la sua sola presenza, potrebbe davvero rischiare di compromettere per sempre il matrimonio della figlia. La seconda ha per protagonista Caroline Spencer. La cugina di Liam, la quale è improvvisamente uscita di scena perché dichiarata morta, potrebbe essere viva e vegeta, ma soprattutto più determinata che mai a far valere i suoi diritti di madre su Douglas, ormai adottato dalla Logan junior. Per scoprire quale e se una delle due ipotesi sia vera, non ci resta che attendere le prossime anticipazioni provenienti dall'America!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.