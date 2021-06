Beautiful Anticipazioni Americane: Liam, dal carcere, sconvolge Thomas con una richiesta inaspettata…

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che il marito di Hope, ormai dietro le sbarre, chiede al rivale in amore di fare qualcosa per lui...

Nelle puntate italiane di Beautiful Liam ed Hope si stanno lasciando il passato alle spalle, pronti a ricominciare dalla loro famiglia, formata anche da Beth e Douglas. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due, ben presto, si ritrovano ad attraversare un ennesimo momento difficile: lo Spencer è stato arrestato per l'assassinio di Vinny Walker! Così, capendo che potrebbe restare dietro le sbarre più del previsto, Liam si raccomanda con Thomas di badare alla Logan e alle figlie. Tutti, quindi, restano sconvolti da questa richiesta: perché, tra tante persone a cui vuole bene e che gli vogliono bene, lo Spencer si è rivolto proprio al rivale in amore?

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam fa una richiesta inaspettata a Thomas

Mentre noi vediamo Liam ed Hope finalmente riuniti, i telespettatori americani li vedono nuovamente separati. Lui, infatti, è stato incarcerato, dopo che ha confessato al tenente Baker di aver ucciso Vinny Walker. In realtà, le ombre su questo omicidio non sono poche, ed in effetti, a quanto pare, lo Spencer non c'entra niente con esso: il ragazzo è andato sì a finire sotto le ruote della sua automobile, ma prima qualcuno lo aveva già pestato a sangue. Tutto ciò, però, l'accusato non lo sa ancora, tanto che riesce a stento a convivere con il senso di colpa. La moglie, invece, è convinta che si sia trattato soltanto di un incidente: il consorte è incapace di fare del male ad anima viva. Allo stesso modo, incredibilmente, anche Thomas, che sta indagando sull'assassinio dell'amico, la pensa come la Logan. Quest'ultima, confrontandosi con il Forrester, è contenta di vederlo cambiato, non accecato dal desiderio di possederla e, di conseguenza, di mettere Liam fuori gioco. Tuttavia, la giovane donna viene a sapere che i due uomini si sono incontrati, resta sconvolta: lo stilista le rivela che, da dietro le sbarre, il marito gli ha chiesto di prendersi cura di lei e delle bambine. Hope è incredula: come può lo Spencer aver fatto una richiesta simile proprio a lui, visto i dolorosi e preoccupanti trascorsi? Inoltre, la figlia di Brooke è delusa dal pessimismo del coniuge...

Wyatt e Steffy fanno visita a Liam, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Wyatt, ovviamente, va a fare visita al fratello. L'altro figlio di Bill non si capacita di come sia possibile che Liam sia finito in prigione per omicidio. Lo Spencer sa per certo che lui non c'entri nulla con quanto accaduto: ha avuto soltanto la sfortuna di essere capitato nel posto sbagliato al momento sbagliato; indubbiamente, insomma, si è trattato di un incidente. In occasione di questo incontro, però, il visitatore non può fare a meno di mostrarsi in disaccordo con il consanguineo: con tutte le persone care a cui poteva chiedere di prendersi cura della moglie e delle figlie, perché proprio a Thomas? Oltre a Wyatt, anche Steffy va a trovare l'ex marito. Nonostante quest'ultima sia concentrata sul futuro luminoso che l'aspetta con Finn, per lei è inevitabile interessarsi allo Spencer, e commuoversi per lui: il loro legame è ancora forte... forse più di quanto entrambi non sappiano.

