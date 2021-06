Beautiful Anticipazioni Americane: Liam confessa l’omicidio di Vinny

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che lo Spencer junior, perseguitato dal senso di colpa, vuota il sacco: è stato lui ad uccidere Vinny!

Nelle puntate italiane di Beautiful Vinny Walker è ancora un personaggio secondario: altri non è che l'unico amico di Thomas. Il ragazzo, inoltre, non sembra neanche essere malvagio quanto quest'ultimo; spesso, Vinny cerca di far ragionare il Forrester. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che, in realtà, il giovane in questione non ha un animo tanto buono! Anzitutto, renderà Steffy schiava di una dipendenza, vendendole gli oppiacei; inoltre, manipolerà il test del Dna che la Forrester farà per scoprire se aspetta un figlio da Finn oppure da Liam. Così, il Walker prima andrà a finire in carcere e poi verrà ucciso... apparentemente da Liam. Quest'ultimo, benché il padre gli ordinerà di non farne parola con nessuno, avvertirà presto il bisogno di confessare l'omicidio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Vinny muore!

Mentre noi vediamo Vinny tentare di riportare Thomas sulla retta via, i telespettatori americani lo vedono prima mettere in atto piani tanto loschi quanto quelli del Forrester e poi morire in circostanze sospette. Liam sta guidando l'automobile del padre quando, improvvisamente, inchioda: ha urtato contro qualcosa. Dunque, scende dal veicolo, e si rende conto che, steso a terra, tutto insanguinato, c'è Vinny. Il giovane, nonostante il momento di panico, ha la lucidità di pensare che la cosa migliore da fare sia chiamare i soccorsi per l'amico di Thomas, il quale è chiaramente agonizzante. Tuttavia, sarà Bill a prendere la decisione finale: non avviseranno proprio nessuno. L'uomo, infatti, crede che, avendo il figlio un movente per uccidere il ragazzo, le autorità, senza ombra di dubbio, penserebbero ad un omicidio preterintenzionale: le conseguenze penali sarebbero inevitabili e devastanti. Effettivamente, il Walker era appena tornato a piede libero, su cauzione, in attesa di giudizio, accusato di aver manomesso il test del Dna effettuato da Steffy. La Forrester aveva necessità di scoprire se il padre del figlio che porta in grembo fosse il fidanzato Finn oppure l'ex marito, appunto Liam.

Liam confessa l'omicidio di Vinny, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Lo Spencer senior elabora il piano d'azione, ed intanto Vinny spira e lo Spencer junior sviene. Bill, nonostante ciò, non è intenzionato ad arrestarsi, perché non è intenzionato a far arrestare il figlio. Così, l'uomo carica sull'automobile il figlio privo di sensi, per poi appropriarsi e sbarazzarsi degli oggetti personali della vittima, il cui corpo viene lasciato in mezzo alla strada. Quando Liam si risveglia, realizza che il padre, alla fine, non ha chiamato l'ambulanza per il ragazzo investito. Nonostante l'uomo gli abbia intimato di starsene zitto e buono, il ragazzo, ad un certo punto, crolla al cospetto di Hope, la quale, consapevole che qualcosa non quadri, continua a tempestarlo di domande. Lui, rimanendo sul vago, le dice che, probabilmente, presto verrà strappato a lei e ai loro bambini. La Logan, ovviamente, scoppia a piangere: pretende delle spiegazioni! Il marito, allora, confessa di essere l'autore dell'omicidio di Vinny Walker.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope furiosa con Bill

Hope è sotto shock. Tuttavia, non può fare a meno di stringere l'amato a sé: ora lo Spencer necessita di comprensione, affetto e sostegno, soprattutto da lei. La giovane, d'altra parte, lo conosce bene: sa che è stato soltanto un incidente, perché Liam non sarebbe capace di fare del male a nessuno. La Logan non sarà altrettanto clemente con il suocero. Ci sarà infatti un incontro-scontro tra i due: lei non riesce a credere che Bill abbia impedito al figlio di chiamare i soccorsi e di avvisare la polizia, ma specialmente non riesce a perdonarglielo. A differenza dello Spencer senior, la Logan è fermamente convinta del fatto che le autorità avrebbero creduto alla versione del marito. Bill, però, continua a portare avanti la propria tesi: è necessario mantenere il segreto affinché Liam non finisca dietro le sbarre! L'onesta coppia sarà in grado di tenere la bocca chiuse? Entrambi, dopotutto, sono tanto integerrimi quanto preoccupati per il futuro della loro famiglia...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.