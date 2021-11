Beautiful Anticipazioni Americane: La "nuova" Taylor torna alla carica con Ridge. Brooke trema!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che la Hayes sta per tornare a Los Angeles... e, con alte probabilità, soltanto il suo aspetto sarà cambiato: il suo sentimento per il Forrester è immutato!

Nelle puntate italiane di Beautiful di Taylor non c'è più traccia da tempo ormai. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che la donna è pronta a piombare nuovamente nelle vite di Ridge, di Brooke e del resto della famiglia Forrester!

Beautiful Anticipazioni Americane: Da Hunter Tylo a Krista Allen

Mentre noi non vediamo da tempo Taylor, i telespettatori americani sono pronti a darle il bentornato... ma anche il benvenuto. La madre di Thomas e Steffy sta infatti per fare ritorno a Los Angeles, però con un aspetto diverso: c'è stato un recasting. Dunque, Hunter Tylo, l'attrice che ha interpretato la Hayes dalla prima puntata della longeva soap opera in cui è apparsa, ha ceduto il posto a Krista Allen. Quest'ultima ha recitato in numerose serie televisive, come ad esempio Streghe.

Taylor scende in campo per Steffy, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Attualmente, in America, Steffy non sta affrontando un periodo semplice. Se da un lato la giovane deve occuparsi del marito, Finn, il quale avverte l'esigenza d'instaurare un legame con la folle madre biologica, Sheila, dall'altro deve occuparsi di Hope, tentando di difendersi dalle sue accuse. La Forrester non vuole avere niente a che fare con la pericolosa suocera, e non vuole neanche essere considerata dalla sorellastra colei che, di volta in volta, s'intromette nella sua vita. La minaccia più grande, però, è senza ombra di dubbio rappresentata dalla Carter, spietata come sempre. La Dark Lady vorrebbe mettere fuori gioco la nuora, così da avere figlio e nipote tutti per sé, e per raggiungere tale scopo è pronta a far sì che Steffy torni ad essere dipendente dai farmaci.

Beautiful Anticipazioni Americane: Il bizzarro tweet di Krista Allen

Tuttavia, Taylor non è disposta a restare con le mani in mano mentre qualcuno tenta di distruggere sua figlia. D'altra parte, oltre ad occuparsi della Forrester, la donna, a quanto pare, tornerà alla carica con lo storico ex marito, Ridge. Lo stilista e la sua Logan ne hanno passate tante negli ultimi tempi, specialmente a causa degli intrighi di Quinn, decisa a sbarazzarsi della rivale, avvicinando la sua amica Shauna al Forrester. Ormai è tornato il sereno tra loro due... eppure, sembra che su questa coppia stia per abbattersi un nuovo temporale! Tale ipotesi nasce in primo luogo da un tweet della new entry Krista Allen: "Dite a Brooke di nascondere suo marito". Di ipotesi, però, ce n'è anche una differente: e se invece d'interessarsi a Ridge, la Hayes s'interessasse a Bill, l'altro suo grande amore?

