Beautiful Anticipazioni Americane: L'Ultimo tentativo di Brooke prima delle Nozze...

Anticipazioni Americane della Soap rivelano dell'estremo tentativo di Brooke per convincere Hope a non sposare Thomas. Riassumiamo cosa accadrà ad un passo dalle nozze...

E' tutto pronto gli invitatati sono già arrivati e attendono nel salone delle cerimonie di Villa Forrester l'arrivo della sposa. Thomas ha indossato l'abito e pensato anche a Douglas, ora intrattiene gli invitati, tutti tranne sua madre, purtroppo fuori città per un impegno di lavoro. C'è Ridge accanto a lui, papà Forrester è felicissimo e pensa che Thomas e Hope saranno una bella coppia affiatata...

Beautiful: Brooke tenta di convincere Hope a non sposare Thomas...

Purtroppo non tutti condividono lo stesso pensiero. Brooke è convinta che sua figlia stia per compiere un terribile errore. Mentre le fa compagnia, su in camera da letto, prova infatti a convincerla un'ultima volta a non sposare Thomas e aprirle gli occhi sulle manipolazioni del Forrester.

Liam lancia l'ultimo avvertimento a Thomas, prossimamente nelle puntate di Beautiful

Intanto alla casa sulla scogliera, la baby sitter sta preparando Kelly e Phoebe per il loro primo matrimonio, Steffy è bellissima e Liam nonostante la tristezza nel cuore, non può non notarlo. Le fa molti complimenti e poi ridono e scherzano come una coppia felice, anche durante il tragitto in macchina fino a Villa Forrester. Arrivati, Steffy corre dalla sorellastra per aiutarla a prepararsi, mentre Liam lancia l'ultimo avvertimento a Thomas: "Ti tengo d'occhio, non farla soffrire".

Brooke ricorda a Hope: "Con il matrimonio diventerai Moglie non Madre"

Steffy dice a Hope di sposare il fratello solo se è certa di volerlo, altrimenti è ancora in tempo per fare un passo indietro, saranno sempre e comunque una grande famiglia. Hope tira un bel respiro, poi sorride e l'abbraccia, fingendosi felice. Quando però Brooke tornerà da lei, solo un attimo prima di iniziare la passerella della sposa verso l'altare, Hope le dirà chiaramente di sentirsi in dovere di sposare Thomas per Douglas, ma Brooke le ribadirà che il matrimonio la trasformerà nella moglie di Thomas e non nella madre di Douglas! Nel frattempo Flo è in ritardo e le zie non possono fare a meno di domandarsi come mai...

