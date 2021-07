Beautiful Anticipazioni Americane: Justin sequestra Thomas! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che il figlio di Ridge finirà ben presto dietro le sbarre... ma non quelle di un carcere, bensì quelle di una gabbia!

Nelle puntate italiane di Beautiful Liam ed Hope si stanno lasciando il passato alle spalle, pronti a ricominciare dalla loro famiglia, formata anche da Beth e Douglas. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due, ben presto, si ritrovano ad attraversare un ennesimo momento difficile: lo Spencer è stato arrestato per l'assassinio di Vinny Walker, e dopo di lui anche Bill è finito in manette. In realtà, Thomas riesce a scoprire che l'amico non è stato ucciso da nessuno, ma è stato lui stesso a togliersi la vita, proprio per incastrare Liam. In tutta velocità, il figlio di Ridge raggiunge Justin per consegnargli la prova del suicidio, e quindi della non colpevolezza dei suoi assistiti. All'avvocato, però, non interessa tirarli fuori dal carcere: il Barber punta al controllo della Spencer Pubblications!

Beautiful Anticipazioni Americane: Vinny si è suicidato per Thomas!

Mentre noi vediamo Liam ed Hope finalmente riuniti, i telespettatori americani li vedono nuovamente separati: lo Spencer è stato arrestato per l'omicidio di Vinny Walker. Quest'ultimo, dopo aver reso Steffy schiava delle dipendenza da oppiacei, spacciandoglieli, ha anche provato a manomettere il test del Dna effettuato dalla stilista, affinché risultasse che il figlio che porta in grembo fosse dell'ex marito Liam, e non del fidanzato Finn. Thomas voleva che la verità venisse a galla, tanto che ha dedicato anima e corpo al raggiungimento di tale obiettivo. Ma qual fu il movente che spinse l'amico del Forrester ad agire in quel modo? Allontanare lo Spencer dalla Logan. Tuttavia, dato che, alla fine, è venuto fuori che il padre della creatura di Steffy è il dottore, Vinny ha dovuto escogitare un altro piano... tanto diabolico quanto folle.

Justin aggredisce e sequestra Thomas, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Il figlio di Ridge, scioccato, guarda il video che l'amico gli ha inviato un attimo prima di morire, ed assiste ad una scena che ha dell'incredibile: il Walker, dopo aver rintracciato la posizione dello Spencer junior, si lancia sotto l'automobile di quest'ultimo. Thomas capisce che il giovane, con il suo sacrificio, voleva incastrare Liam, facendolo finire dietro le sbarre per un omicidio mai commesso, e dare così a lui e ad Hope un'occasione per stare insieme. Lo stilista, allora, corre da Justin per consegnargli la prova che può scagionare padre e figlio. In realtà, l'avvocato non ha alcuna intenzione di mostrare il video alle autorità. Il Barber, per tappare la bocca al Forrester, lo aggredisce e poi lo rinchiude in una gabbia di un seminterrato.

Beautiful Anticipazioni Americane: Justin punta al controllo della Spencer Pubblications!

Il padre di Douglas, a sue spese, ha dunque scoperto che l'avvocato ha un unico obiettivo: assicurarsi che, al processo, Bill e Liam vengano condannati. Anzitutto, Justin punta al controllo della Spencer Pubblications, ma, oltre ad essere mosso dall'ambizione, è di certo mosso anche dal rancore: è a lui che il magnete si rivolge ogniqualvolta ha bisogno che qualcuno gli risolva un problema o che qualcuno si sporchi le mani, eppure non sarà lui ad ereditare il suo impero, bensì i figli. Dunque, non essendogli mai stata data la possibilità di prendere le redini dell'azienda, il Barber ha intravisto nell'arresto dei suoi assisiti l'occasione perfetta, quella che deve essere colta al volo. Tuttavia, l'avvocato non aveva considerato questo imprevisto, ossia che il Forrester gli si presentasse con una prova del genere, di cui si è chiaramente affrettato a sbarazzarsi. Fino a quando l'improvvisa ed ingiustificata assenza del ragazzo non desterà alcun sospetto? Ma soprattutto, quest'ultimo sarà in grado di liberarsi e di far liberare gli Spencer?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 luglio 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.