Beautiful Anticipazioni Americane: I genitori di Finn sconvolgono Steffy! Ecco cosa scoprirà la Forrester sul nuovo compagno

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che i suoceri di Steffy arriveranno a Los Angeles... e porteranno con loro lo sconcertante passato del figlio!

Nelle puntate italiane di Beautiful Steffy s'impegna anima e corpo nel lavoro alla Forrester Creations, soprattutto per non pensare ai problemi personali e familiari; infatti, la giovane donna è ancora scossa dopo aver scoperto che la sua piccola Phoebe in realtà era la piccola Beth di Hope e Liam... e dopo aver scoperto che il fratello, Thomas, era al corrente di tutto! Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che la bella Forrester potrà nuovamente godere delle gioie della maternità: darà alla luce il secondogenito, concepito con il fidanzato, il dottor Finn. Tuttavia, il passato doloroso di quest'ultimo potrebbe tornare a galla e sconvolgere il presente tutto rose e fiori della nuova famiglia...

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Finn genitori di un maschietto!

Mentre noi vediamo Steffy cercare ancora di rimettersi in piedi dopo che le è stata tolta la bambina che aveva adottato, i telespettatori americani, i quali l'hanno già vista affrontare altre difficoltà, come la dipendenza da oppiacei, finalmente la vedono felice: la giovane donna ha messo al mondo il secondogenito, concepito con il dottore che l'ha salvata, letteralmente e metaforicamente.

I genitori di Finn arrivano a Los Angeles, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

La nascita del figlio di Steffy e Finn porterà i genitori di quest'ultimo a fare il loro ingresso in scena: ovviamente, i nonni paterni vogliono conoscere il nipote! Così, la famiglia del dottore arriva a Los Angeles, portandosi dietro anche il passato del ragazzo... un passato infausto, che, non a caso, John ha deliberatamente tenuto nascosto per tutto il tempo. Jack e Li Finnegan, con il loro arrivo, permetteranno alla Forrester - e ai telespettatori - di venire a conoscenza dei trascorsi tutt'altro che da favola del neo-papà...

Beautiful Anticipazioni Americane: Che cosa nasconde John Finnegan?

Grazie alle parole e al comportamento dei suoceri, la figlia di Ridge comincerà a vederci più chiaramente sull'uomo che ama... e, con ogni probabilità, proprio il giorno delle nozze verranno a galla delle verità sconcertanti. Ma di quali verità si tratta? Stando ad alcuni rumor, la madre biologica di John potrebbe anche non essere Li, bensì un volto noto della soap americana; oppure, si vocifera che il dottore si sia buttato a capofitto nella relazione amorosa con Steffy per dimenticare l'ex fiamma, ossia la compagna del padre. Che Finn, dunque, abbia davvero avuto una storia d'amore con la matrigna, la quale, tra l'altro, non sarebbe disposta a lasciarlo andare tanto facilmente?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 luglio 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.