Beautiful Anticipazioni Americane: Hope prende una sconvolgente decisione che cambierà la sua vita!

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che la Logan junior è disposta ad andare contro tutto e tutti pur di far sì che il pericoloso padre resti al suo fianco!

Nelle puntate italiane di Beautiful Hope è sul piede di guerra: Liam è geloso di Steffy, e lei non lo accetta! Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che, i coniugi arriveranno a discutere animatamente anche per Deacon!

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope contro Ridge per Deacon!

Mentre noi vediamo Hope infastidita dalla gelosia che Liam prova per Steffy, i telespettatori americani vedono la figlia di Brooke sempre alterata con il marito, me per un'altra ragione. La Logan junior è felice di poter finalmente trascorrere del tempo con suo padre, pur consapevole del fatto che la presenza di Deacon a Los Angeles non faccia dormire sonni tranquilli ad anima viva. Quando Ridge trova l'uomo in salotto, con la moglie e la figliastra, va su tutte le furie; lo Sharpe, allora, si sente costretto ad andarsene. A questo punto, Hope s'indispettisce, e ribadisce che niente e nessuno le impedirà di riallacciare i rapporti con il papà!

Deacon ha a cuore Hope e Brooke, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Deacon, alleato con Sheila, si reca proprio da lei per raccontarle quando accaduto con lo stilista. La Carter, dopo averlo ascoltato, lo rimprovera di non essersi fatto valere con il Forrester: come ha potuto consentirgli di cacciarlo via, per giunta al cospetto della figlia e della Logan senior? Il bad boy spiega che non ha alcuna intenzione di mettere in difficoltà Hope. La Dark Lady, però, si rende conto che, in verità, non è soltanto la ragazza a stare a cuore all'uomo: allo Sharpe interessa anche ed ancora della sorella di Donna e Katie!

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy teme il peggio...

Mentre Steffy si confronta con Ridge, Brooke sta provando a far ragionare Hope. Chiunque vorrebbe che quest'ultima prendesse le distanze dal padre, ma la Logan junior non dà ascolto a nessuno, neanche alla madre. La Forrester, ad esempio, si augura che almeno Liam sarà in grado di far riflettere la consorte, la quale deve necessariamente rendersi conto che sta permettendo ad un criminale di avvicinarsi alla piccola Beth!

Liam e Hope si scontrano per Deacon, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Nel momento in cui il figlio di Bill torna a casa da un viaggio di lavoro, la Logan senior se ne va, affinché i coniugi possano parlare. Lo Spencer, come tutti sospettavano, non è entusiasta di sapere che Deacon faccia di nuovo parte della loro vita, e specialmente di quella della bambina. Hope, dal canto suo, non è disposta a cedere di un centimetro, perché ormai ha preso posizione: il papà le resterà accanto, e chi non lo accetterà, verrà allontanato. È la fine per la coppia?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 27 novembre 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.