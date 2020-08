Beautiful Anticipazioni Americane: Flo confessa di fronte a Wyatt e Liam!

Anticipazioni TV

Anticipazioni Americane di Beautiful rivelano che presto tutti i nodi verranno al pettine e Flo, spalle al muro, sarà costretta a confessare davanti a Wyatt e a Liam: Phoebe è Beth!

Abbiamo appena scoperto che a rivelare la verità su Beth/Phoebe sarà Douglas. Il bimbo, figlio di Thomas, seguirà i consigli della sua defunta mamma: dire sempre la verità. Il piccolo racconterà a zia Steffy e zio Liam che la bambina che stringono tra le braccia è la figlia di Hope. Ma la conferma arriverà da Flo, stanca di tenersi dentro questo segreto.

Beautiful: Liam scopre che Flo non ha mai partorito

Dopo la confessione di Douglas, Liam – che ha sempre avuto il sospetto che Flo mentisse – inizierà le sue indagini partendo dal ginecologo della ragazza, che ovviamente negherà di aver assistito la Fulton in occasione del parto e aggiungerà di non sapere di alcuna gravidanza della sua paziente. Negherà ovviamente anche di aver firmato dei documenti per l'adozione, mandando Liam completamente in Tilt!

Beautiful: Liam pretende una confessione di Flo!

Il poverino inizierà seriamente a sospettare che le parole del piccolo Douglas siano vere. Phobe, con cui la Hope ha sempre avuto una connessione speciale, è davvero Beth? Tutto sembra confermare questa tesi, ma lo Spencer, vuole esserne certo al 100%. Decide quindi di raggiungere suo fratello Wyatt a casa, pronto ad interrogare la diretta interessata, Flo. Nello stesso momento, la Fulton, sta raccontando tutto al fidanzato...

Prossimamente nella Puntate di Beautiful: Flo confessa tutta la verità! Wyatt è sconvolto...

I sensi di colpa e la rivelazione di Brooke sui problemi mentali di Thomas, convinceranno Flo a confessare: dirà a Wyatt la verità sulla sua gravidanza. Supportata da sua madre Shauna, la giovane racconterà all'incredulo fidanzato come sia stata invischiata in questa faccenda e di come Thomas l'abbia minacciata. Ad interrompere questo fiume in piena, arriverà Liam. Il ragazzo incalzerà Flo a vuotare il sacco, ma non sarà necessario insistere tanto perché la Fulton dichiarerà a gran voce: “Hai ragione. Non sono mai stata incinta... Hope è la madre di Phoebe!”

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.