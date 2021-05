Beautiful Anticipazioni Americane: Flo aggredita e rapita. Chi è il violento sequestratore?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che Flo scoprirà che Sally non è mai stata sul punto di morte. Per impedirle di raccontare la verità, la Spectra e la propria complice, la dottoressa Escobar, l'attaccheranno e la sequestreranno!

Nelle puntate italiane di Beautiful stiamo assistendo al tragico decorso del male incurabile da cui è affetta Sally. Poco dopo aver appreso che il proprio promesso sposo, Wyatt, fosse in procinto d'interrompere il fidanzamento per tornare dal suo primo amore, Flo, la Spectra ha appreso anche di essere sul punto di morte. Quando lo Spencer lo è venuto a sapere, non ha potuto fare a meno di raccontarlo alla Fulton; entrambi, nonostante si fossero appena ritrovati, hanno pensato che la cosa più giusta fosse far sì che Sally trascorresse gli ultimi giorni accanto all'amato. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che Flo scoprirà che la stilista dai capelli rossi non è mai stata malata! Per impedirle di rivelare la verità, la Spectra e la propria complice, la dottoressa Escobar, l'aggrediranno e la rapiranno!

Beautiful Anticipazioni Americane: Flo scopre la verità sulla malattia di Sally!

Mentre noi vediamo Sally provata dalla rottura con Wyatt e soprattutto dal male incurabile da cui è affetta, i telespettatori americani vedono Flo fare una sconcertante scoperta. La Fulton, infatti, s'insospettisce quando viene a sapere che nonostante la Spectra sia consapevole del fatto che lo Spencer sia tornato con lei soltanto per non farla morire da sola, quest'ultima abbia comunque deciso di tenersi l'uomo tutto per sé. Flo, allora, inizia ad investigare; durante le ricerche, la giovane s'imbatte in alcuni documenti, contenuti all'interno della cartella clinica di Sally. A questo punto, le si materializza tra le mani la prova che sta cercando: la propria rivale in amore non è mai stata malata! Il suo era palesemente soltanto un piano ben architettato per riprendersi Wyatt, e tentare di riconquistarlo, facendo leva sulla compassione.

La dottoressa Escobar aggredisce Flo, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

La Fulton, furiosa, raggiunge la Spectra, la quale è in compagnia della dottoressa Penny Escobar, cioè quella che le aveva diagnosticato la malattia mortale. Flo non ci vede più dalla rabbia, e comincia ad inveire contro Sally: non riesce a crede che sia stata in grado di mentire in quel modo a tutti quanti, comprese le persone che la amano e si stavano disperando al pensiero che, nel giro di poco tempo, sarebbero state costrette a dirle addio. Lo scontro tra le due è particolarmente acceso, e culmina con l'incredibile intervento della dottoressa: per paura di veder compromessa la propria immagine in seguito alla rivelazione che la Fulton avrebbe fatto di lì a breve, Penny aggredisce quest'ultima, colpendola alla testa. La bionda dal viso angelico è stesa a terra, svenuta.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sally e la dottoressa rapiscono Flo!

Sally è sconcertata, ma anche la dottoressa è sotto shock per ciò che ha fatto. Le due provano a confrontarsi, nel tentativo di mettersi d'accordo sul da farsi. Anzitutto, decidono di spostare il corpo di Flo dall'appartamento in cui è avvenuta la discussione, ovvero quello dello Spencer. Successivamente, però, la Spectra e la complice faticheranno a trovare un punto d'incontro: una vorrà agire in un modo, l'altra diversamente. Infatti, mentre la prima non sarà per niente intenzionata a confessare la verità a Wyatt, la seconda la spronerà a farlo - dato che ha accettato di assecondare Sally soltanto perché quest'ultima le aveva promesso un posto alla casa di moda -. La stilista dai capelli rossi arriverà persino a legare la giovane priva di sensi ad un termosifone, e a sedurre l'amato per farsi mettere incinta da lui il prima possibile! Sembrerà che tutto stia filando liscio come l'olio per la Spectra, eppure qualcosa andrà storto...

