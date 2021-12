Beautiful Anticipazioni Americane: Finn sconvolto! Ecco chi è il suo vero padre...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che il bel dottore scopre chi è il padre biologico... e resta di stucco.

Nelle puntate italiane di Beautiful Finn è felice insieme a Steffy. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che il medico farà una scoperta che lo getterà nello sconforto più totale!

Beautiful Anticipazioni Americane: Quante peripezie per Finn!

Mentre noi vediamo Finn al settimo cielo, perché finalmente Steffy si è abbandonata tra le sue braccia, i telespettatori americani lo hanno già visto affrontare più di un problema, sia a causa dell'amata che a causa della famiglia. Il ragazzo, infatti, ha dovuto accettare il tradimento della Forrester, la quale, ubriaca, si è concessa una notte di passione con Liam. In seguito, la figlia di Ridge ha scoperto di essere in dolce attesa, ma non sapeva con certezza chi fosse il padre del bambino. Per fortuna, alla fine Steffy è venuta a sapere che la creatura che portava in grembo era del suo John!

Jack rivela a Finn di essere il padre biologico, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

I due, allora, hanno deciso di convolare a nozze, ufficializzando così il loro legame. L'amministratore delegato della Forrester Creations ed il dottore sono felici: sono diventati moglie e marito, e stanno per avere un maschietto! Peccato che ci siano nuovi guai all'orizzonte. Jack Finnegan, giunto a Los Angeles proprio per presenziare al matrimonio di Finn, suo figlio, gli ha confessato di essere il padre biologico. John, infatti, era convinto di avere dei genitori adottivi!

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn e Li non perdonano Jack!

Nel momento in cui l'uomo fa questa rivelazione, il ragazzo s'infuria: perché gli ha tenuto nascosta la verità per anni? Jack vorrebbe che Finn lo perdonasse, e pertanto gli spiega di aver mantenuto il silenzio soltanto per proteggere lui e Li, la compagna, dai suoi errori passati. John, dopotutto, è figlio suo... e della terribile Sheila Carter! Nonostante il Finnegan senior gli abbia fornito una giustificazione, Finn è deluso e non riesce a passarci sopra. Anche Li reagisce alla stessa maniera. Mentre la donna preferisce non tornare in camera d'albergo con lui, il medico, convinto che abbia complottato alle loro spalle con Sheila, gli chiede di andare via. I due riusciranno mai ad accettare le scuse di Jack?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.