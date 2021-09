Beautiful Anticipazioni Americane: Eric e Quinn non fanno più sesso! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che il matrimonio tra il Forrester senior e la Fuller potrebbe essere davvero giunto al capolinea...

Nelle puntate italiane di Beautiful Eric e Quinn continuano ad essere la coppia affiatata di sempre, nonostante lui stia cominiciando a storcere il naso, a causa della nuova ossessione della moglie. La Fuller, infatti, non ha alcuna intenzione di mollare la presa: pretende che Brooke e Ridge si lascino, così da poter finalmente vedere al fianco di quest'ultimo la migliore amica, Shauna. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i coniugi Forrester stanno per affrontare più di un problema... Il loro matrimonio è in pericolo?

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric respinge Quinn

Mentre noi vediamo Quinn concentrata su Ridge e Shauna, i telespettatori americani l'hanno già vista doversi occupare di questioni più personali. Eric, dopo aver scoperto che la moglie lo ha tradito con Carter, l'ha perdonata: l'uomo, amandola follemente e vedendola amaramente pentita, non ha potuto fare a meno di riaccoglierla tra le sue braccia. Tuttavia, i problemi coniugali potrebbero non essere finiti, anzi. Durante la loro prima notte di riconciliazione, il Forrester evita di condividere il letto con la Fuller: finge di dormire, e piange in silenzio. Ma perché? La designer lo trova alquanto strano, dato che il consorte non si è mai comportato in questo modo...

Eric fa una sconvolgente confessione alla moglie, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Mistero risolto: Eric confessa a Quinn di aver ricevuto una diagnosi che non lascia spazio ai dubbi. A quanto pare, il capostipite della prestigiosa famiglia ha una disfunzione erettile che, ormai, non gli permette di fare l'amore con la consorte. Dunque, questo è il motivo per cui nell'ultimo periodo la teneva lontana, spingendola con il suo atteggiamento ad avvicinarsi a qualcun altro.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric è diventato impotente

Il Forrester senior, quindi, sembra essere rimasto vittima di uno scherzo del destino. Lo stilista ha sempre seguito i suoi istinti primordiali, spesso persino tradendo e finendo in prima pagina, colto in flagrante. Anche di recente, pur essendo più in là con gli anni, non ha mai smesso di far sentire desiderata e soddisfatta la Fuller, ossia la giovane moglie. Adesso, invece, le cose sono decisamente cambiate.

Quinn non vuole abbandonare il marito, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Quinn, però, si mostra comprensiva: l'amore che prova per lui va ben oltre il sesso, e, dopotutto, i due possono sempre provare a rivolgersi ad uno specialista, alla ricerca di una soluzione all'impotenza di Eric, farmacologica oppure, ove necessario, chirurgica. Ma la mancanza di intimità davvero non rischierà di mettere nuovamente in crisi questo matrimonio?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.