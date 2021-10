Beautiful Anticipazioni Americane: Ecco chi è la Nuova Rivale in amore di Steffy Forrester...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che tra la figlia di Ridge ed il suo amato dottore si frappone una giovane ed affascinante donna...

Nelle puntate italiane di Beautiful la bella Forrester, in seguito all'incidente, non sta affrontando un periodo facile... ma c'è il dottor Finn a prendersi cura di lei. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che il medico in questione la salverà prima dalla sua dipendenza di oppiacei, poi la sposerà e la renderà per la seconda volta madre! Tuttavia, i problemi per Steffy non sono finiti, anzi: dopo aver scoperto che Sheila Carter è la mamma biologica del marito, arriva una ragazza che mette gli occhi su quest'ultimo!

Beautiful Anticipazioni Americane: Arriva l'uragano Paris

Mentre noi vediamo l'amore tra Steffy ed il dottor Finn pian piano sbocciare, i telespettatori americani li hanno già visti prima sposarsi e poi mettere al mondo un figlio... ma senza raggiungere ancora il tanto ambito "e vissero per sempre felici e contenti". A Los Angeles sta infatti per arrivare un vero e proprio uragano, pronto a travolgere più di una persona! Stiamo parlando della sorella di Zoe, Paris. La giovane non attirerà soltanto l'attenzione di quello che diventerà ben presto il suo fidanzato, Zende Dominguez, bensì anche quella di altri uomini... la Buckingham, però, ad un certo punto sembrerà essere particolarmente ed esclusivamente attratta dal medico!

Paris va a vivere con Steffy e Finn, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

La Forrester ed il suo John hanno proposto alla nuova arrivata di andare a vivere con loro, dato che Paris non è riuscita a riscattare l'appartamento lasciato libero dalla sorella, e non è riuscita a trovarne un altro che potesse permettersi. Così, non avendo molte altre opzioni, la ragazza ha accettato, e si è trasferita dai coniugi Finnegan. Questi ultimi due, però, non stanno affrontando un bel momento: Sheila Carter, la madre biologica del medico, è piombata nelle loro vite, e, nonostante le proteste della nuora, non ha alcuna intenzione di rinunciare al figlio e al nipotino ritrovati. La Buckingham, allora, per dimostrare la sua riconoscenza, prova a fare da mediatrice tra moglie e marito...

Beautiful Anticipazioni Americane: Zende comincia a dubitare di Paris

Soprattutto, la giovane ha il desiderio di essere di aiuto a John: comprende che lui si trovi in una situazione difficile, perché, come si suole dire, è tra "due fuochi". A parer suo, Steffy dovrebbe essere più indulgente con il dottor Finn, un uomo che, ci tiene a sottolinearlo, è perfetto. Zende, intanto, si è accorto di quanto Paris ammiri John, ed ovviamente la cosa non gli sta bene. Come se non bastasse, quando il Dominguez le propone la convivenza, lei declina l'offerta, rispondendogli che, al momento, sta bene a casa Finnegan. Così, per scherzare, Zende le chiede se per caso non si sia infatuata del medico...

Paris ha delle fantasie su Finn, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Nel frattempo, la Forrester ed il suo John riescono a superare la crisi coniugale, scaturita dalle macchinazioni di Sheila Carter, e, finalmente, si ritrovano. Tra i due sembra essere nuovamente scoccata la scintilla, ma quando stanno per abbandonarsi alla passione, la Buckingham li interrompe! La nuova arrivata, dopo aver visto Steffy ed il dottor Finn tanto intimi, inizia a fantasticare su quest'ultimo... Che cosa ha intenzione di fare Paris? Se ne starà in un disparte, oppure proverà ad ottenere ciò che segretamente brama? Che Zoe avesse ragione a volere che la sorella se ne andasse, perché "pericolosa"?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 settembre al 3 ottobre 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.