Beautiful Anticipazioni Americane: È ufficale, RJ e Thomas Forrester sono fuori dalla Soap. Nessun contratto per i due attori

Anticipazioni TV

Brutte notizie in arrivo per i fan di Thomas e RJ Forrester. I due personaggi sono ufficialmente fuori dalle trame di Beautiful. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap, in Italia in onda su Canale5.

Brutte notizie o meglio brutte conferme dal mondo di Beautiful. È ormai ufficiale che Thomas e RJ non faranno più parte della Soap. I due Forrester non compariranno più nelle puntate americane e la conferma è arrivata in questi giorni negli episodi andati in onda nelle scorse ore sulla CBS. Ma cosa è successo ai due figli di Ridge. Com'è avvenuto questo grande cambiamento? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazione Americane: Addio a Thomas e RJ

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che nei prossimi episodi della Soap, in onda sulla CBS non vedremo più né Thomas né RJ. La conferma è arrivata pochi giorni fa anche se da tempo avevamo notato l’assenza dei due personaggi dagli episodi statunitensi della Soap. Per capire se un personaggio è uscito definitivamente dalla famiglia di Beautiful, basta vedere la sua sigla iniziale ma a volte questa non basta; capita infatti spesso che alcuni personaggi non siano più principali ma facciano qualche comparsata qua e là; è già successo con Flo ma anche con Wyatt ed era successo anche a Thomas e RJ, inizialmente scomparsi nella sigla iniziale. I due ora non sono contemplati nemmeno nei titoli di coda. Questo ci rivela che Matthew Atkinson e Joshua Hoffman non abbiano più alcun contratto con la CBS. Questo ci dà l’idea anzi la conferma, che i due non torneranno nelle trame forse per sempre o comunque per un bel po’ di tempo.

Beautiful anticipazioni: RJ sostituito da Wil

Il ritorno di RJ a casa Forrester aveva stupito tutti e aveva reso i suoi genitori molto felici. Il ragazzo è stato protagonista di una lunga storyline – attualmente in onda su Canale5 – dove ha difeso Luna e aiutato Eric per la sfida contro Ridge ma anche anzi soprattutto mantenendo il suo grande segreto. Il giovane stilista è lentamente uscito di scena – lo vedremo presto negli episodi italiani – dopo aver chiuso con la Nozawa, dopo aver scoperto che la giovane è una pazza assassina. Il suo posto è stato preso da Will, che si è sostituito a lui con una bella storia d’amore con Electra ed è diventato vittima di Luna Nozawa, che ora vuole conquistarlo a tutti i costi. È certo che il figlio di Bill diventerà sempre più importante nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful, sostituendo completamente il rampollo di Brooke che, come abbiamo detto, non è più contemplato né nei titoli di testa né in quelli di coda.

Thomas non tornerà più? Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi americani di Beautiful

Nelle puntate americane di Beautiful, Thomas è assente ormai da tempo e pare che non sia previsto un suo ritorno, nemmeno come comparsa. Con Hope disperata, abbandonata e sola, avevamo pensato che il Forrester potesse ritornare negli episodi, magari dopo un viaggio disperato della Logan a Parigi. Ma con l’uscita di Matthew Atkinson pure dai titoli di coda – l’attore non appariva da tempo nella sigla – ci viene da pensare che questa ipotesi sia da scartare. Hope dovrà trovare un altro modo per vendicarsi del torto subito da Steffy. Le trame della Soap sono in continuo divenire e ora il futuro di ogni personaggio è sempre più incerto. Brooke potrebbe andarsene, Daphne potrebbe dimostrare di essere una bad girl e non un’amica preziosa e Liam potrebbe morire. Un quadretto così poco rassicurante non si vedeva da un po’ ma dobbiamo ammettere che un po’ di brio in più non guasta!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.