Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas teme suo Padre!

Anticipazioni Amaricane di Beautiful rivelano che Thomas è scomparso e Brooke e Ridge sono in pena per il piccolo Douglas. La sincerità del bambino ha permesso il ritorno a casa di Beth, ma potrebbe avere terribili conseguenze...

Il caso dello scambio di culle è stato risolto, Steffy, seppur distrutta, è stata costretta ad accettare che Hope portasse via Beth. A convincere la poverina è dovuto intervenire Ridge, che dopo averla calmata è tornato alla villa insieme a Brooke, Liam e Hope. E ora, mentre i due giovani genitori si godono la loro amata bambina, Ridge e Brooke, seppur preoccupati per Steffy e furiosi con Thomas, devono prendersi cura di Douglas.

Brooke e Ridge rassicurano Douglas, prossimamente nelle puntate di Beautiful

Il bambino è rammaricato e impaurito, teme che suo padre possa arrabbiarsi perché non ha saputo mantenere il segreto. Il nonno cerca di tranquillizzarlo rassicurandolo di aver fatto la cosa giusta: "E' che solo grazie a te che abbiamo ritrovato Beth e Hope è tornata a sorridere". Le parole di Ridge regalano un po' di serenità a Douglas e danno coraggio al bambino per pronunciare una frase che, seppur vera, lascerà l'amaro sulla bocca del Forrester, costretto ad ammettere il suo fallimento con Thomas...

Beautiful: Douglas afferma davanti a Ridge "Papà è cattivo". Il Forrester Senior sente di aver fallito!

"Papà è cattivo, mamma mi ha insegnato a non mentire". Brooke e Ridge stringono Douglas in un abbraccio sincero, mentre confermano al bambino la bellezza di sua madre Caroline. Lo stilista però ha un nodo in gola e Brooke preferisce allontanare il piccolo per lasciargli il tempo di riprendersi. Brooke propone a Douglas di dare la buonanotte a Hope e Liam, vuole che veda con i suoi occhi la piccola Beth tra le braccia dei suoi genitori e si senta fiero del suo gesto.

Beautiful: Tutti temano che Thomas possa predersela con Douglas

Anche lo Spencer e la Logan sono impazienti di ringraziare il loro piccolo eroe e quando lo vedono entrare in stanza non possono che esprimergli tutta la loro gratitudine e affetto, ricordandogli che si prenderanno sempre cura di lui, proprio come della loro Beth. Il bambino è rincuorato, Brooke e Ridge sono ricuorati da queste parole. Tutti infatti temono la reazione di Thomas e che il Forrester possa prendersela con suo figlio per il fallimenti del suo piano!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.