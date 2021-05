Beautiful Anticipazioni Americane: Delle mutandine smascherano Sally e salvano Flo!

Anticipazioni TV

Anticipazioni della soap Beautiful provenienti dall'America rivelano che Flo, aggredita e rapita dalla dottoressa Escobar e da Sally, riuscirà a inviare un messaggio di aiuto a Wyatt utilizzando un espediente davvero astuto!

Nelle puntate italiane di Beautiful stiamo assistendo al riformarsi della coppia Wyatt-Sally. Lo Spencer, infatti, di comune accordo con la fidanzata, Flo, ha deciso di tornare insieme alla Spectra, consapevole del fatto che quest'ultima è sul punto di morte: di certo, nessuno merita di essere lasciato solo in un momento tanto drammatico. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che Sally, in realtà, non è mai stata malata! Sarà la Fulton che scoprirà la verità, però non farà in tempo a raccontarla a Wyatt: la Spectra e la complice, la dottoressa Escobar, l'aggrediranno e la rapiranno. Tuttavia, la rossa, pronta a farsi mettere incinta dall'amato, sverrà all'improvviso... e la bionda approfitterà del momento per inviare un sos al fidanzato!

Beautiful Anticipazioni Americane: Flo viene aggredita e rapita da Sally!

Mentre noi vediamo Sally e Wyatt tornare insieme (dato che lei è affetta da un male incurabile e lui ha deciso di assisterla negli ultimi giorni che le restano da vivere), i telespettatori americani vedono Flo fare un'agghiacciante scoperta. La Fulton, infatti, diventando sempre più sospettosa per il comportamento ambiguo della rivale in amore, dopo essersi messa alla ricerca di prove, s'imbatte nella cartella clinica della Spectra. A questo punto, la giovane si rende conto che, così come aveva iniziato ad ipotizzare, Sally , in realtà, non è mai stata malata! Furente, la raggiunge per prenderla di petto. La Spectra, però, non è sola: è insieme alla propria complice, la dottoressa Escobar, la quale, sentendosi con le spalle al muro, colpisce in testa Flo.

Sally prova a farsi mettere incinta da Wyatt, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Sally e Penny restano pietrificate davanti alla Fulton, che è stesa a terra e priva di sensi. Le due, dopo una breve discussione circa la mossa successiva da compiere, decidono di trascinare il corpo di Flo fuori dall'appartamento di Wyatt, il luogo in cui è avvenuta la discussione. La Spectra non cede alle pressioni della dottoressa, la quale le intima di raccontare tutta la verità allo Spencer, anzi: decide di approfittare della situazione. Così, lega ad un termosifone la povera Fulton, e si prepara ad incontrare Wyatt: è decisa a trascorrere una notte bollente con l'amato, con la speranza di farsi mettere incinta da lui. Allora, chiede a Penny d'inviare allo Spencer un messaggio dal telefono di Flo, fingendosi appunto quest'ultima, in cui gli dà il via libera per concedersi un ultimo ritaglio d'intimità con Sally.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sally sviene e Flo riesce a chiedere aiuto a Wyatt!

Tutto sembra andare secondo i piani. Tuttavia, la Spectra verrà ostacolata da un'imprevisto che, chiaramente, non aveva messo in conto. Infatti, proprio mentre si sta preparando per andare da Wyatt, sviene improvvisamente. La Fulton, quindi, capisce che, se vuole darsi una chance, deve agire seduta stante; così, si serve di un pennarello per scrivere un messaggio contenente un sos all'interno della biancheria di Sally indirizzato al fidanzato. Lo Spencer , quando lo vedrà, resterà di stucco, e non potrà fare a meno di chiedere alla Spectra una spiegazione. In principio, la Sally negherà quella che ormai è l'evidenza, ma, alla fine, diventerà inevitabile per lei cedere e confessare la verità a Wyatt. Tuttavia, la stilista dai capelli di fuoco non ha ancora finito di giocare le proprie carte...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 23 maggio 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.