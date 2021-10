Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon Sharpe torna a Los Angeles e si allea con Sheila!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che il padre di Hope sta per raggiungere la figlia... e, al suo arrivo, troverà una complice più pericolosa di lui!

Nelle puntate italiane di Beautiful la bella Forrester e la bella Logan sono nuovamente una contro l'altra. Infatti, la figlia di Ridge sta avendo dei problemi in seguito all'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita: per sentire meno dolore, sta abusando degli oppiacei. Così, la figlia di Brooke vorrebbe che la piccola Kelly andasse a vivere con lei e Liam, dato che la madre non è in grado di prendersene cura. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che queste due giovani donne avranno ben presto altro a cui pensare! Mentre Steffy deve fronteggiare la suocera, la folle Sheila, Hope deve fronteggiare il padre, lo spietato Deacon!

Beautiful Anticipazioni Americane: Come Steffy, Liam ha paura per la sua famiglia!

Mentre noi vediamo Steffy ed Hope alle prese con le loro figlie, i telespettatori americani stanno vedendo la prima alle prese con la suocera, e la seconda con il padre. Quando Liam scopre che la moglie ha da tempo ripreso i contatti con Deacon, precisamente dal momento in cui la coppia stava affrontando la tragica morte della piccola Beth - inscenata dal dottor Buckingham -, non ne è per niente contento, anzi: inizia a dormire con un occhio aperto. Come l'ex consorte con Sheila Carter, dunque, anche il ragazzo inizierà a temere per l'incolumità della sua famiglia, e soprattutto dei suoi figli, a causa della presenza di un suocero la cui pessima fama lo precede.

Deacon Sharpe sta per tornare, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

A vestire i panni dello Sharpe sarà sempre Sean Kanan, l'attore che interpreta questo personaggio dalla sua prima apparizione, che risale a 21 anni fa. Nel 2004, l'uomo era uscito di scena, mentre tra il 2009 ed il 2012 era tornato in Febbre D'Amore; nel 2012, però, aveva fatto una toccata e fuga a Beautiful, per farci ritorno ufficialmente soltanto nel 2017. In quell'anno, Deacon era stato messo in manette per aver cercato di uccidere Quinn, la sua ex moglie, nel tentativo di vendicarsi di quando lei lo aveva buttato giù da una scogliera. Nessuno, però, aveva creduto al padre di Hope, specialmente Eric e Ridge, i quali si erano schierati con la Fuller.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon e Sheila si alleano

Ora, a distanza di quattro anni, lo Sharpe sta per rimettere piede a Los Angeles... e, a quanto pare, riuscirà ad allearsi con una persona tanto pericolosa quanto lui, se non di più: Sheila. Quest'ultima, infatti, ha un unico obiettivo, ossia strappare il figlio, Finn, dalle grinfie di Steffy Forrester, e l'ex marito di Bridget ha delle informazioni che potrebbero esserle utili per il suo fine. D'altra parte, in passato, a Febbre D'Amore, Deacon era stato il complice dei crimini della sorella della Dark Lady, Sarah Smythe...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 ottobre 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.