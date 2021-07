Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke scopre la tresca tra Quinn e Carter ed è pronta a vendicarsi!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che la Logan ha finalmente l'opportunità di farla pagare alla Fuller per aver distrutto il suo matrimonio con Ridge!

Nelle puntate italiane di Beautiful Quinn ha fatto sì che Ridge scoprisse del tradimento di Brooke, la quale, infatti, si è abbandonata ad un lungo bacio con Bill sotto gli occhi (ed il telefonino) di Shauna. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che, presto, la Logan avrà l'occasione di restituire il favore alla Fuller, dato che scoprirà che quest'ultima ha tradito Eric con Carter! E, stavolta, non si è trattato soltanto di un lungo bacio... la designer e l'avvocato sono andati ben oltre!

Beautiful Anticipazioni Americane: Quinn e Carter sono amanti

Mentre noi vediamo la Logan ed il Forrester lasciarsi dopo che lui ha scoperto, grazie alla Fuller, che lei gli è stata infedele, ed in più con Bill, i telespettatori americani, invece, vedono presentarsi alla stilista l'occasione di soddisfare la sua sete di vendetta! Quinn ed Eric sono in crisi. Lui, infatti, si è ritrovato inevitabilmente a prendere le distanze dalla moglie quando ha capito che ha tramato alle sue spalle per distruggere il matrimonio di Brooke e Ridge. Così, subendo l'allontanamento dal marito, la Fuller, giorno dopo giorno, si è avvicinata a Carter. I due hanno iniziato ad incontrarsi perché la designer voleva convincere l'avvocato a tornare sui suoi passi, cioè a tornare da Zoe: dopo essere venuto a sapere che la fidanzata aveva una sorta di tresca con Zender, il Walton ha deciso di troncare la relazione amorosa. In un primo momento, Quinn ha tentato di farlo desistere dalla decisione, ma, in un secondo momento, ci è finita a letto insieme. Ovviamente, la donna si è pentita seduta stante di aver ceduto all'impulso, temendo di poter di conseguenza perdere definitivamente il Forrester senior. Di comune accordo, allora, gli amanti hanno deciso di nascondere anziché confessare.

Quinn supplica Paris di mantenere il segreto, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Dato che tra i coniugi sembra essere tornato il sereno, la Fuller organizza il rinnovo dei voti, proprio per celebrare la fine dei problemi tra lei e Eric. Il maestro di cerimonia, per giunta, è Carter: il capostipite dei Forrester, ovviamente all'oscuro di tutto, gli ha chiesto di fargli il favore. Poco prima dello scambio delle promesse al cospetto di familiari ed amici, la Logan origlia una conversazione tra la designer e la sorella di Zoe, Paris, la quale ha scoperto che cosa c'è stato tra lei e l'avvocato. Quinn, durante il confronto, arriva persino ad inginocchiarsi per supplicare la giovane di non aprire bocca, anche perché, se parlasse, ne soffrirebbero tutti inutilmente, in primis la sua consanguinea: dopotutto, il Walton ama quest'ultima, senza ombra di dubbio, così come lei ama Eric. D'altra parte, Paris non ha intenzione di spifferare tutto, temendo delle possibili ritorsioni da parte di una donna sul cui conto ha sentito cose terribili...

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke ha finalmente l'occasione di vendicarsi!

Brooke, però, ha ascoltato la loro conversazione, ed ha intuito che la rivale nasconde qualcosa; così, mette Paris con le spalle al muro, facendole pressione e sperando di estorcerle la verità. Alla fine, la madre di Hope riesce nel suo intento, e scopre che la Fuller ha tradito il Forrester senior! Che cosa farà a questo punto? Si calerà letteralmente nei panni della guastafeste? Katherine Kelly Lang, l'attrice che la interpreta, ha spiegato:

La priorità di Brooke è la felicità di Eric. Non vuole farlo soffrire, ma è la prova che Quinn non è la donna che lui merita. E poi sì, certo, c’è anche un desiderio di vendetta…

