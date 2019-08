Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke rivela a Katie del crimine di Ridge

Anticipazioni TV

Nonostante abbia promesso a Ridge di non dire nulla, Brooke non vuole mentire a sua sorella. Desiderosa che Bill torni ad avere la custodia di Will, confessa a Katie il crimine di suo marito.

Torniamo a occuparci di un altro caso che ci sta appassionando nelle trame di Beautiful. Lasciata da parte – per il momento, promesso – la faccenda dello scambio di culle, vi riveliamo novità sulla questione della custodia di Will. In Italia, per la pausa estiva della soap, siamo rimasti all'inizio del processo e all'entrata di Katie e Bill in tribunale. Ma presto vedremo che l'indomita Brooke, sarà determinante per la risoluzione di questa bega familiare e rivelerà a sua sorella che Ridge ha corrotto il giudice McMullen e che sia lei che lo Spencer sono stati ingannati.

Brooke scopre che Ridge ha corrotto il giudice

Lo stiamo già vedendo in Italia ma ancora di più, lo scopriremo nelle puntate che andranno in onda subito dopo la pausa di Ferragosto della soap americana. Brooke difende a spada tratta Bill e presto si renderà conto che la decisione del giudice di concedere la custodia esclusiva di Will a Katie, non è estattamente pulita come appare. La Logan scoprirà infatti che suo marito, vecchio amico del magistrato, lo ha corrotto o meglio ha riscosso alcuni favori fatti a lui in passato. Sarà un duro colpo per la bionda evergreen di Beautiful, che non solo affronterà lo stesso giudice ma si ritroverà faccia a a faccia con suo marito, che confesserà. Ridge le chiederà, con molta poca gentilezza, di non rivelare nulla a nessuno e lei accetterà questo compromesso per amor suo... ma sino a un certo limite. Lo abbiamo infatti già detto: la coppia Brooke e Ridge uscirà piuttosto malconcia da questo tunnel.

Brooke rivale a Katie che Ridge ha corrotto il giudice

Brooke sarà fedele a Ridge e non rivelerà nulla a Bill anche se – a onor del vero – gli farà sospettare qualcosa. Ma non farà la stessa cosa con Katie. La più giovane delle sorelle Logan apprenderà con orrore che suo cognato è il responsabile della sentenza del giudice e che McMullen non ha deciso in base alle deposizioni dei testimoni. Sarà un duro colpo per lei, che subito dopo la fine del processo si renderà conto della buona fede di Bill, tenuta nascosta per troppo tempo ma mai svanita. Ebbene sì perché roso dai sensi di colpa e addolorato per avere perso il suo bambino, Bill comincerà a cambiare atteggiamento nei confronti di Will e a essere sempre più presente. Brooke, rivelando alla sorella il crimine del suo consorte, aprirà la strada a delle novità nella vita di tutti e forse la bella Katie potrebbe anche cambiare idea sul suo ex marito.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.