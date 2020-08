Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke rivela a Flo dei problemi mentali di Thomas!

Anticipazioni TV

Anticipazioni americane della soap Beautiful rivelano che Brooke racconterà a Flo dei gravi problemi di instabilità mentale che affliggono Thomas ormai da anni. Flo è sconvolta...

Hope e Thomas sono partiti per la luna di miele, Douglas è rimasto con Steffy e Liam e nonostante gli avvertimenti del padre non sembra disposto a passare per un bugiardo. Nel frattempo Brooke, alla Forrester, discute con le sorelle e la nipote Flo della scelta di Hope di sposare il fratellastro: la Logan Senior non ha dato la sua benedizione a queste nozze, è certa che sua figlia non ami Thomas, ma che sia solo stata sedotta dall'idea di diventare madre.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: La Verità di Douglas! Hope e Liam saranno disposti a credergli?

Beautiful: Brooke chiarisce i motivi della sua preoccupazione!

Brooke è certa che il giovane Forrester sia una manipolatore e che abbia puntato sulla fragilità di Hope per farla cadere nella sua trappola. E poi conosce bene il passato mentalmente disturbato del ragazzo, è chiaro che abbia dei sospetti su di lui. Flo, quando sente pronunciare le parole "instabilità" "follia" disturbi mentali" va in tilt e chiede preoccupata a cosa si riferisca...

Brooke rivela a Flo del passato mentalmente disturbato di Thomas, Prossimamente nelle puntate di Beautiful

il ragazzo soffre di disturbi mentali fin da bambino. L'abbandono di Ridge - che ha preferito la Logan a sua madre Taylor - e la nascita di Rick - nuovo rampollo di casa Forrester su cui si sono riversate tutte le attenzioni dei suoi famigliari - hanno destabilizzato un giovanissimo Thomas che ha iniziato a sviluppare un atteggiamento violento ed ossessivo. Il primo ad essere preso di mira fu proprio il giovane zio. Quando la sorella di Thomas, Phoebe, morì in un incidente d'auto mentre alla guida c'era Rick, Thomas lo aggredì incendiandogli casa e facendo esplodere la sua macchina. Ma la sua vendetta non si esaurì, Thomas cercò di colpire Rick anche negli affetti, strappandogli Caroline: approfittò della ragazza una notte in cui era ubriaca e drogata. Così nacque Douglas. Dal suo ritorno a Los Angeles, in seguito alla morte della poverina, però, tutto sembrava rientrato, il Forrester era ormai un uomo equilibrato e un padre attento ed amorevole... almeno finché non ha sviluppato una nuova ossessione per Hope!

Beautiful: Flo, sconvolta, scappa... le zie si interrogano!

Ora che Flò sa tutto, pare non riuscire più a trattenersi, è per questo che fugge lasciando le zie con un punto di domanda. Sa qualcosa che noi non sappiamo? Brooke risponde all'interrogativo di Katie, dicendole che la poverina è solo molto preoccupata per Hope. La maggiore delle Logan non immagina lontanamente il segreto che la nipote porta dentro di sè e che da mesi le sta corrodendo l'anima. Vi abbiamo anticipato però che non dovremmo aspettare molto prima che Flo ammetta tutta la verità alle zie.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.