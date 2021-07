Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke cerca di liberarsi di Steffy. Rivuole il controllo della Forrester!

Beautiful Anticipazioni Americane: La quiete dopo la tempesta

Mentre noi vediamo la protagonista indiscussa della soap americana distrutta dall'ennesima rottura con l'uomo che ama, i telespettatori americani vedono a mano a mano tornare il sereno: Brooke sta ritrovando il sorriso, perduto nell'ultimo periodo. La figlia, Hope, si è ricongiunta con Liam, il quale, una volta emersa la verità sulla morte di Vinny Walker, è uscito di prigione; in più, essendo stato decisivo in questa scarcerazione, la famiglia sta rivalutando Thomas, e lo sta accettando: finalmente, la quiete dopo la tempesta. Inoltre, la donna è riuscita a riconquistare la fiducia ed il cuore del marito, e parallelamente a sbarazzarsi della sua acerrima nemica, Quinn, smascherandola: quest'ultima tradiva Eric con Carter. Quindi, la Logan è tornata a ricoprire il ruolo di matriarca. Tuttavia, per lei non è sufficiente: vorrebbe ricoprire anche un altro ruolo, altrettanto prestigioso.

Brooke è pronta a tornare in carreggiata, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Anni fa, grazie ad un brevetto che le fece vincere una causa legale, Brooke era stata in grado di conquistare addirittura il 51% della Forrester Creations. Da allora, ad ogni modo, ne è è passata di acqua sotto i ponti, ed ora sono Eric e Steffy gli azionisti di maggioranza, con il 37,5% ciascuno; Ridge e Thomas, invece, hanno rispettivamente il 20% ed il 5%. Nonostante le Logan possano sempre contare su di un posto di lavoto alla casa di moda, soprattutto, visto con chi è sposata, la maggiore delle sorelle, quest'ultima non ricopre più un ruolo ben preciso al suo interno; d'altra parte, persino la sua Brooke's Bedroom è stata sostituita dalla Intimates della figliastra. A quanto pare, però, adesso Brooke è pronta a tornare in carreggiata, tanto che farà una proposta d'affari al coniuge...

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke ha un progetto ambizioso

Anzitutto, la storica femme fatale di Beautiful ha organizzato un servizio fotografico, in cui i protagonisti sono proprio lei e Ridge; gli scatti servono alla Logan per un articolo che li consacrerà agli occhi dei più come i co-amministratori delegati della casa di moda in questione. In verità, l'uomo condivide tale carica con la figlia, non con la moglie. I giornalisti hanno quindi commesso un errore, oppure è stata Brooke a fornire loro questa informazione, che ha tutta l'aria di essere un'ambizione? Il Forrester si mostra preoccupato: come reagirà Steffy? La donna, invece, appare soddisfatta per il titolo che le è stato affibbiato, ma al tempo stesso nervosa: perché lui non sarebbe felice quanto lei di condividere la carica?

La proposta di Brooke a Ridge, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

La Logan, insomma, esprime il desiderio di poter prendere momentaneamente il posto della figliastra, dato che quest'ultima è alle prese con il secondo figlio e con i preparativi delle imminenti nozze. Tuttavia, la Forrester non ha alcuna intenzione di andare in maternità, anzi. Ridge, nonostante sia contento di lavorare gomito a gomito con la figlia, non pare però disdegnare l'idea di diventare con la consorte ciò che furono suo padre e sua madre, Eric e Stephanie. Che cosa farà a questo punto Brooke? Ne parlerà anche con il suocero, il quale, da sempre, ha un debole per lei e, come può, cerca di accontentarla? Steffy, dal canto suo, come reagirà quando verrà a sapere qual è il progetto della matrigna?

