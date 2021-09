Beautiful Anticipazioni 9 settembre 2021: Brooke contro Steffy, finisce in rissa. Finn interviene!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Brooke, allertata da Hope, si reca da Steffy, ma tra le due finisce in rissa. Finn interviene e parla con Steffy della sua probabile dipendenza.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Finnegan sopraggiunge in casa di Steffy nel momento in cui c'è un alterco fra Brooke e lei, e affronta con Steffy il problema della sua dipendenza dai farmaci.

Beautiful Anticipazioni: Steffy abusa dei farmaci prescritti dal Dottor Finnegan

C'è un uomo nel futuro di Steffy, stiamo parlando del dottor John Finnegan, il medico che si è preso cura della ragazza dopo che è rimasta coinvolta in un grave incidente in moto. A lui si deve la salvezza della Forrester, ricoverata d'urgenza in condizioni gravissime dopo essere stata investita dall'auto di Bill Spencer, ma purtroppo sempre a lui è da imputare la colpa della dipendenza da oppiacei che Steffy sta chiaramente sviluppando. Le gravi ferite riportate in seguito all'incidente infatti, hanno costretto la Forrester a ricorrere a forti antidolorifici. È stato proprio John a prescriverglieli, ignaro dell'abuso che la ragazza avrebbe finito per farne.

Beautiful Anticipazioni: Steffy aggredisce Hope

L'abuso di farmaci sta trasformando Steffy in una persona irascibile e aggressiva. La Forrester ormai da in escandescenza per ogni piccola cosa, anche la scelta di Liam e Hope di ospitare Kelly qualche giorno in più rispetto al tempo pattuito, sarà infatti motivo di grande irritazione: aizzata da suo fratello Thomas, vedrà il gesto della coppia come un serio attacco alla sua persona. Hope ha però intenzione di spiegarle le sue motivazioni e per questo si reca alla casa sulla scogliera. Steffy è in evidente stato confusionale e non sembra recepire il messaggio della sorellastra che, preoccupata per la sua salute, continua a insistere affinché sia Liam ad occuparsi di Kelly finché la Forrester non si sarà rimessa. Steffy però, non sembrerà voler ragionare, anzi, la aggredirà con violenza.

Brooke contro Steffy, Finn interviene! Nella Puntata di Beautiful del 9 settembre 2021

Hope, turbata, lascia la casa sulla scogliera e chiama sua madre. Brooke, scoperte le condizioni di Steffy, decide subito di recarsi dalla figliastra. Purtroppo la visita si trasformerà presto in una violenta lite, che solo l'arrivo di Finn riuscirà ad arginare. E' assistendo allo scontro però, che il medico intuirà le gravi problematiche di Steffy e la probabile causa: una dipendenza da farmaci! Come si comporterà il giovane dottore?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 settembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.