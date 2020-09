Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della Puntata del 9 settembre 2020. Nell'episodio, Hope e Thomas decidono di sposarsi il giorno successivo. Tutta la famiglia è sotto shock!

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Hope e Thomas hanno un grande annuncio da fare: si sposeranno il giorno successivo. Il Forrester è riuscito a spingere la sua fidanzata ad accelerare i tempi e per riuscirci è arrivato addirittura a terrorizzare suo figlio. Hope intanto si convince di aver fatto la scelta giusta. Solo così infatti realizzerà il sogno di Douglas di avere una madre.

Anticipazioni Beautiful: Douglas entusiasta di avere di nuovo una madre

Thomas ha terrorizzato Douglas per accelerare il suo matrimonio. Hope, intenerita, ha deciso di non aspettare oltre e ha accettato di sposarsi subito, addirittura il giorno successivo. Douglas è felicissimo di questa decisione e comincia a sostituire alle foto di Caroline, quelle di Hope, la sua nuova mamma. La Logan guarda la scena sempre più commossa e Thomas affonda il colpo. Suggerisce alla sua fidanzata di informare immediatamente Brooke e Ridge e di chiedere loro di potersi sposare nella dependance.

Hope informa Brooke e Ridge del suo imminente matrimonio in questa puntata di Beautiful del 9 settembre 2020

Thomas corre a informare Brooke, Ridge, Eric e Quinn della decisione di sposarsi il giorno dopo. I Forrester sono entusiasti della notizia mentre Brooke storce il naso. La Logan è stupita della decisione di sua figlia di sposarsi così presto e si spaventa ancora di più quando i ragazzi la informano di volersi sposare nella sua casa, raccolti nell'affetto dei loro cari. Anche il piccolo Douglas vuole dare il suo contributo e scende al piano di sotto, mostrandosi finalmente felice di avere una mamma.

Beautiful Anticipazioni: Hope informa Liam del suo matrimonio

Hope corre a informare di persona Liam e Steffy della sua decisione. La ragazza rivela ai due di aver scelto di sposare Thomas così in fretta a causa dell'incubo di Douglas. Ha infatti capito che il piccolo ha bisogno di una madre subito e lei non può aspettare oltre. Steffy è felicissima di questa notizia ed è onorata di fare da damigella alla sua sorellastra. Liam invece è solo molto preoccupato. Hope non deve sposare Thomas, non lo ama, ma lei è convinta di quello che sta facendo ed è il solo modo per andare avanti dopo la morte di Beth.

