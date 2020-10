Beautiful Anticipazioni 9 ottobre 2020: Wyatt chiede perdono a Sally...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful del 9 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Wyatt chiede perdono a Sally e le propone di tornare insieme.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 9 ottobre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Wyatt ha deciso di lasciare Flo dopo aver scoperto il terribile segreto che la ragazza ha nascosto a tutti sino a questo momento. Lo Spencer, dopo quello che è successo, capisce di aver fatto un grave errore a lasciare Sally e corre a chiedere il suo perdono e la prega di dargli una seconda opportunità. Sally accetterà di tornare insieme a lui?

Anticipazioni Beautiful: Wyatt chiede perdono a Sally

Dopo aver scoperto che Flo è una bugiarda e che ha addirittura fatto del male a suo fratello e a Hope, Wyatt ha tagliato ogni ponte con lei. Il ragazzo è molto deluso dal comportamento della Fulton e capisce di aver fatto un grosso sbaglio a lasciare andare Sally. Decide così di raggiungerla per chiedere il suo perdono e per cercare di migliorare le cose tra loro. Finalmente sono uno davanti all'altro e senza intromissioni da parte di Quinn.

Wyatt chiede a Sally di tornare insieme in questa puntata di Beautiful del 9 ottobre 2020

Wyatt si scusa con Sally per averla trattata fin troppo duramente. Si è reso conto che le bugie che la ragazza gli ha raccontato, non erano poi così gravi. La vicenda vissuta con Flo gli ha aperto gli occhi e ora, convinto che la stilista sia ancora innamorata di lui, le chiede di dargli una seconda opportunità. La Spectra ridacchia; è contenta di quanto le sta dicendo e gongola nel sapere che tra il suo ex fidanzato e la Fulton sia tutto finito. Ma Sally accetterà di perdonarlo e di tornare insieme a lui o soffocherà i suoi sentimenti per orgoglio?

Beautiful Anticipazioni: Steffy lascia andare Beth

Hope è passata alle minacce pur di allontanare Steffy da Beth. Il dolore della Forrester è immenso e non vorrebbe lasciare andare la sua bambina tra le braccia di un'altra madre. Steffy è però costretta a desistere. Sa di non avere nessuna speranza di spuntarla... non questa volta. Phoebe è Beth e lei non ha nessun vincolo di parentela con lei, né di sangue né legale. È un duro colpo che la segnerà a vita!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 ottobre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.