Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 9 ottobre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Wyatt ha deciso di lasciare Flo dopo aver scoperto il terribile segreto che la ragazza ha nascosto a tutti sino a questo momento. Lo Spencer, dopo quello che è successo, capisce di aver fatto un grave errore a lasciare Sally e corre a chiederle scusa. I due ragazzi si chiariscono e la Spectra accetta di tornare al fianco di Wyatt sono se lui le garantirà una vita lussuosa fatta di ristoranti e vacanze. Si tratta di una piccola vendetta oppure Sally è davvero solo interessata al denaro del figlio di Bill?

Anticipazioni Beautiful: Wyatt chiede perdono a Sally

Dopo aver scoperto che Flo è una bugiarda e che ha addirittura fatto del male a suo fratello e a Hope, Wyatt ha tagliato ogni ponte con lei. Il ragazzo è molto deluso dal comportamento della Fulton e capisce di aver fatto un grosso sbaglio a lasciare andare Sally. Decide così di raggiungerla per chiedere il suo perdono e per cercare di migliorare le cose tra loro. Finalmente uno davanti all'altro e senza intromissioni da parte di Quinn, i due riescono a ritrovare l'antica armonia.

Sally accetta di tornare insieme a Wyatt in questa puntata di Beautiful del 9 ottobre 2020

Wyatt si scusa con Sally per averla trattata fin troppo duramente. Si è reso conto che le bugie che la ragazza gli ha raccontato, non erano poi così gravi. La vicenda vissuta con Flo gli ha aperto gli occhi e ora, se lei vorrà, è pronto a ricominciare da capo. La Spectra ridacchia; è contenta di quanto le sta chiedendo ma se lui davvero vuole che tornino insieme allora le dovrà garantire una vita nel lusso. Si tratta solo di uno scherzo per smorzare l'emozione del momento e Sally riesce a far rilassare lo Spencer, finalmente tornato da lei.

Beautiful Anticipazioni: Steffy lascia andare Beth

Hope è passata alle minacce pur di allontanare Steffy da Beth. Il dolore della Forrester è immenso ma alla fine è costretta a cedere e a lasciare andare la sua Phoebe, tra le braccia della sua vera madre. Non sarà semplice per Steffy abituarsi a stare senza la sua bambina ma Hope la rassicura che rispetterà l'amore che prova per lei e che saranno una grande famiglia unita. Brooke e Ridge si sentono impotenti davanti alle loro figlie e cercano, come possono, di evitare che soffrano.

