Beautiful Anticipazioni 9 ottobre 2019: Quinn e Donna in guerra per il cuore di Eric

Quinn è furiosa e gelosa per il ritorno di Donna. Eric sembra invece molto felice di rivedere la sua ex moglie.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 9 ottobre 2019, Eric è felice di rivedere Donna, la sua ex moglie mentre Quinn è furiosa per il suo ritorno.Tra le due è guerra! Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Eric felice per il ritorno di Donna nella puntata di Beautiful del 9 ottobre 2019

A casa Forrester Eric è felice di rivedere Donna, la sua amata ex moglie. Nonostante il loro matrimonio sia finito, tra loro non manca l'affetto. I due passano dei bei momenti insieme, a ricordare il loro matrimonio ed è indubbio che la Logan provi ancora qualcosa per il Forrester. Ma il capofamiglia del grande impero della Creations, sembra avere occhi solo per Quinn. La Fuller al contrario del marito, non è per nulla felice del ritorno della sua antica rivale. Un triangolo amoroso sta per trubare casa Forrester e tra le due donne è scontro!

Quinn contro Donna per il cuore di Eric in Beautiful

Quinn ha trovato suo marito e Donna in cucina, intenti a ricordare con dolcezza, i giorni felici del loro matrimonio. La gelosia si è impossessata di lei, spingendola a minacciare la Logan di distruggerla, se proverà in qualche modo a interferire con il suo matrimonio. Donna, abbandona la stanza per unirsi alle sue sorelle e a Thorne – intenti a organizzare la luna di miele di Katie – mentre Quinn, più tardi, confessa a Eric la sua inquietudine. Il Forrester le rivela di essere molto felice di aver rivisto la sua ex e che spera che le due donne più importanti della sua vita, possano diventare amiche. Ovviamente la sua consorte non è per nulla d'accordo e si chiede cosa di buono ci sia in Donna, tale da aver conquistato il cuore di molti alla Creations.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.