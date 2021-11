Beautiful Anticipazioni 9 novembre 2021: Carter annulla nozze di Ridge e Shauna!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 9 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Carter si impegnerà per annullare le nozze tra Ridge e Shauna, il Forrester è ancora sposato con Brooke!

Beautiful Anticipazioni: Ridge lascia Shauna

Lo sposo è già all'altare quando Brooke esplode. La Logan, provocata da Quinn, va fuori di testa e tenta di far saltare le nozze rivolgendo un appello a Ridge. E' a quel punto che interviene anche Katie, la piccola di casa Logan ha ascoltato una conversazione tra Shauna e Quinn e da giorni cova dubbi sulla sincerità della futura sposa. Shauna sopraggiunge proprio in quel momento, la Fulton, sconvolta dalle accuse, decide di chiarire una volta per tutte la sua posizione, questa volta con sincerità: confessa a Ridge di essere stato vittima di un lungo e crudele inganno e gli chiede perdono. Il Forrester non riesce a credere alle proprie orecchie, la promessa sposa spera di cavarsela con delle scuse, ma lui la lascia su due piedi e, senza nessun riguardo, sotto gli occhi di tutti, dichiara il suo amore a Brooke!

Beautiful Anticipazioni: Quinn sotto accusa

Shauna ha confessato e Ridge è tornato da Brooke. La loro storia d'amore – se così si può chiamare – è finita e per la donna non c'è più speranza. Il Forrester è stato chiaro con lei, non può perdonarla per avergli mentito, ha tradito il loro patto. Quinn intanto, non riuscirà ad accettare che tutto il suo lavoro sia crollato come un castello di carte e vorrà immediatamente spiegazioni dalla sua amica. Furiosa chiamerà Shauna per sgridarla per quello che ha combinato ma la reazione della sua interlocutrice non sarà quella che si aspettava. La Fulton comincerà ad accusarla di essere una manipolatrice, di aver agito solo per il proprio tornaconto e di averla spinta lei a ingannare Ridge. La colpa di quanto sta succedendo è sua e se quel giorno non avesse falsificato i documenti, tutto questo non sarebbe successo. Le ha rovinato la vita!

Beautiful Anticipazioni del 9 novembre 2021: Carter annulla le nozze con Shauna, Ridge è ancora sposato con Brooke

Sono i famosi documenti del divorzio firmati da Ridge con l'inganno l'inizio di tutto, ed è li che si tornerà svelato il misfatto. Carter infatti, avrà premura di annullare il matrimonio di Ridge e Shauna e ritirare subito le carte che ufficializzano la separazione tra il Forrester e la Logan. Il matrimonio tra Brooke e Ridge dunque, è ancora valido e finalmente i due possono tornare sereni a vivere la loro storia d'amore. Le cose si mettono male invece per Shauna e ancora di più per la sua ex complice, Quinn. Eric accetterà di perdonare l'ennesima malefatta della moglie?

