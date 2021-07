Beautiful Anticipazioni 9 luglio 2021: Sally tenta di baciare Wyatt. L'ultimatum di Flo “Deve andarsene!”

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale5 alle 14.00, Flo, infastidita dal tentativo di Sally di baciare Wyatt, gli dice che è giunto il momento per lei di trasferirsi altrove. Flo ignora che Sally custodisce un terribile segreto.

Beautiful Anticipazioni: Flo dubita della sincerità di Sally

Dopo aver parlato con la dottoressa Escobar, Flo è ancora più dubbiosa riguardo alle reali condizioni della sua nemica. Non essere riuscita a carpire alcuna informazione sul male che affligge la Spectra ha alimentato i suoi sospetti riguardo alla sincerità della ragazza e all’effettiva gravità delle sue condizioni. La Fulton non immagina certo che quella di Sally possa essere solo una crudele messinscena, ma ha comunque il sentore che qualcosa non quadri e teme che la situazione non sia così estrema come raccontata. Lo scopo sarebbe ovviamente riprendersi Wyatt, il buon Wyatt che, appena scoperto della malattia della Ex, è subito corso in suo aiuto.

Beautiful Anticipazioni: Sally ha delle mire nei confronti di Wyatt

Sally nel dialogo con Wyatt ha espresso chiaramente il desiderio di riprovarci, di dare una seconda chance alla loro storia. Quando infatti lo Spencer l'ha pregata di tentare cure alternative in grado di salvarla, la Spectra gli ha fatto sapere di essere pronta a sfidare la malattia, ma solo con lui al suo fianco e non certo in veste di amico. Le paure di Flo dunque si concretizzano, Sally ha delle mire nei confronti di Wyatt e la sua malattia potrebbe regalarle un vantaggio. E' per questo che la Fulton è decisa a vederci chiaro...

Sally tenta di baciare Wyatt e Flo si infuria, nella Puntata di Beautiful del 9 luglio 2021

La situazione si farà davvero insopportabile quando Sally smetterà di parlare di sogni e speranze e passerà ai fatti: la Spectra tenterà di baciare Wyatt. Scoperte le avance della "moribonda" al suo fidanzato, Flo non accetterà più di stare zitta e buona, anzi, infastidita, dirà a Wyatt che è giunto il momento che l'avversaria si trasferisca altrove. Effettivamente nelle sue condizioni è giusto che Sally venga seguita e curata in una struttura ospedaliera da personale preparato, è così che Flo giustificherà questo suo improvviso cambio di rotta.

