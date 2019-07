Beautiful Anticipazioni 9 luglio 2019: Ridge tradisce Brooke

Anticipazioni TV

Brooke si sente profondamente tradita da suo marito, che ha scelto la Intimates e non la Hope for the future. Il loro matrimonio entrerà in crisi?

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 9 luglio 2019, non solo Hope sta affrontando un periodo difficile a causa della sua esclusione dalla Forrester ma anche Brooke, sua madre, deve fare i conti con il tradimento di Ridge che, per il proprio tornaconto, ha preferito sua figlia Steffy. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Ridge tradisce Brooke in questa puntata di Beautiful del 9 luglio 2019

La scelta di Ridge di finanziare la Intimates ha un peso enorme nella famiglia del Forrester. Lo stilista ha infatti tradito la fiducia di sua moglie, convinta che il marito dovesse scegliere la Hope for the future e non la collezione della figlia. Per la Logan è un grave affronto. La povera Hope è stata silurata solo per un tornaconto personale dell'amministratore della casa di moda più lussuosa di Los Angeles e lei sembra impossibilitata a fargli cambiare idea.

Brooke sempre più lontana da Ridge

Brooke sta passando un momento difficile a causa di Ridge e della sua decisione di non finanziare la Hope for the future, nonostante il suo successo. La Logan ha appreso con dolore e rabbia la scelta del marito e se già nutriva per lui una certa diffidenza, a causa del suo atteggiamento nei confronti della custodia di Will, ora ha proprio la conferma che Ridge sta prendendo una strada diversa dalla sua. Che il loro matrimonio sia destinato a entrare in crisi?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.