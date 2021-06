Beautiful Anticipazioni 9 giugno 2021: Shauna ha visto Brooke e Bill baciarsi. Ha le prove!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful per la puntata del 9 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Shauna mostra a Quinn una foto scattata a Brooke e Bill mentre si baciano. Sally evita di incontrare la dottoressa Escobar che la cerca ripetutamente.

Beautiful Anticipazioni: Brooke è contenta che tutto si sia risolto

Thomas è stato smascherato, Ridge non può più giustificarlo, al povero Forrester Senior, deluso e amareggiato, non resta che ammettere il suo errore. Ma Brooke, nonostante tutto, non ha nessuna intenzione di gongolare, si tratta di suo figlio e comprende bene perché Ridge non sia mai riuscito ad essere obiettivo. Insomma, alla Logan non interessa la vittoria, è solo felice di poter finalmente rimettere le cose a posto. Sì, perché Thomas ha rischiato seriamente di far saltare il suo matrimonio, ha manipolato e pianificato per distruggere la sua relazione con Ridge. E poi ci si è messa anche Shauna, supportata da Quinn, che per la Logan non ha mai provato grande stima. Ma ora tutto sembra risolto.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Bill si sono baciati, ma qualcuno li ha visti

Questo è quello che crede Brooke, ma in realtà non è ancora finita. Ignara di essere vista, la Logan ha baciato Bill, lui le è stato accanto quando Ridge continuava ad allontanarla, e la Logan si è lasciata andare. Ma è stata molto chiara con lo Spencer, si è trattato solo di un momento di debolezza e senza alcun seguito: Lei ama Ridge e Lui sta con Katie. La questione è chiusa, almeno per la Logan. Bill però, sembra ripensare a quel bacio e, annebbiato dall'amore che prova per Brooke, insiste perché la Logan dia una seconda occasione alla loro storia.

Shauna mostra a Quinn una foto scattata a Brooke e Bill mentre si baciano, nella Puntata di Beautiful del 9 giugno 2021

Nel frattempo, qualcun altro non sopporta che le cose si siano finalmente risolte per Ridge e Brooke, Shauna infatti, confidandosi con Quinn, esprimerà tutto il suo rammarico. Ma la donna al contrario di Bill, ha un asso nella manica, potrebbe, volendo, distruggere davvero la coppia: Shuana è infatti la misteriosa testimone. Come si comporterà? Userà a suo vantaggio quello che ha visto? E Quinn, storica nemica di Brooke, quale consiglio darà all'amica?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 13 giugno 2021.

