Beautiful puntata in onda Oggi su Canale 5. Anticipazioni, Cosa Succede, Trame Soap Riassunto Episodio di martedì 9 giugno 2020.

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di domani – martedì 9 giugno 2020 – rivelano che Steffy è tornata a Los Angeles proprio nel momento in cui Hope ha preso la sua terribile decisione: lasciare Liam. Lo Spencer informa la ragazza della scelta della sua ex moglie e di essere molto amareggiato. Più tardi Liam affronta Thomas; i due ragazzi sono ai ferri corti e si accusano a vicenda di non pensare al bene di Hope ma solo ai propri interessi personali. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Anticipazioni Beautiful: Brooke cerca di convincere Hope a cambiare idea

Hope ha informato sua madre di aver chiesto il divorzio a Liam e Brooke non può credere alle sue orecchie. La sua bambina sta prendendo una decisione sbagliata e potrebbe pentirsene amaramente se non corre immediatamente ai ripari. Brooke è infatti convinta che Hope e Liam debbano stare insieme e che debbano superare, al più presto, la morte della loro piccola Beth. Hope è però convinta di voler lasciare Liam libero di essere un padre e di voler fare da madre a Douglas, che ha bisogno – come lei – di qualcuno accanto.

Un ritorno amaro per Steffy in questa puntata di Beautiful del 9 giugno 2020

Dopo un lungo periodo d'assenza, Steffy ha finalmente fatto ritorno a Los Angeles. A casa l'aspetta però una brutta sorpresa. Liam ha qualcosa di molto importante da raccontarle, qualcosa che la lascerà senza parole. Il ragazzo la informa che Hope gli ha chiesto il divorzio e la Forrester non può credere che dopo tutto quello che è successo, la sua sorellastra sia arrivata a una tale decisione. Liam le confida di essere molto malinconico ma Hope è decisa a fare da madre a Douglas e a lasciarlo “libero” di essere un padre. Steffy è convinta che la scelta della Logan non sia del tutto sbagliata e consiglia al suo ex marito di lasciare spazio alla sua giovane mogliettina. Intanto lo invita a passare sempre più tempo in compagnia sua e delle due bambine.

Anticipazioni Beautiful: Liam affronta Thomas

Liam è convinto che dietro alla decisione di Hope ci sia lo zampino di Thomas. Il Forrester ha infatti circuito la ragazza, colpendola proprio nel suo punto debole e lui non ha intenzione di rimanere con le mani in mano. Alla prima occasione di confronto, Liam minaccia il giovane stilista di guardarsi le spalle. Sa cosa sta facendo e non gli permetterà di portargli via sua moglie, mai! Thomas continua a difendersi: Hope ha preso la sua scelta senza costrizioni e avverte Liam di farsi da parte, se davvero ama – come dice – la sua ormai ex compagna.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.