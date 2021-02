Beautiful Anticipazioni 9 febbraio 2021: Hope vuole andare alla Polizia, ma Brooke non può permetterlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 9 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.00, Hope è assalita da terribili sensi di colpa e decide di confessare a Ridge e alla polizia la verità sulla caduta di Thomas nella cisterna colma d'acido.

Beautiful Anticipazioni: Ridge ha diritto di piangere suo figlio!

Hope non si capacita di quanto accaduto a Thomas e sente di essere responsabile della sua tragica morte, Brooke ha tentato invano di convincerla che si è trattato di legittima difesa, dal resto Thomas ha cercato di prenderla con la forza, ma Hope non sembra disposta a perdonarsi. La ragazza vuole confessare e Ridge è lì, di fronte a lei, in cerca di risposte: Hope sa di dover rompere il silenzio, il suo patrigno ha il diritto di piangere suo figlio e spera che trovi col tempo la forza di perdonarla.

Beautiful Anticipazioni: Hope confessa, ma Brooke riesce a salvare la situazione

Il Forrester intanto continua ad inveire contro di lei, la accusa di aver manipolato suo figlio, ma Hope non lo ascolta neppure, come un fiume in piena finisce per esplodere : “Darei qualsiasi cosa per evitare di dirti questo, ma devo farlo... È morto. Thomas, tuo figlio, è morto". Ridge non le crede è convinto che voglia solo ferirlo e Brooke interviene subito, confermando che Hope ha usato il termine morto solo perché arrabbiata e delusa, intendeva infatti dire che Thomas è ormai fuori dalla sua vita!

Brooke dice a Ridge che Thomas ha preteso Sesso in cambio di Douglas, nella Puntata di Beautiful del 9 febbraio 2021